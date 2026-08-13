 Satul din Grecia unde carnea de miel este gătită în jurul focului. Tradiția veche de sute de ani păstrată de localnici | adevarul.ro
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Satul din Grecia unde carnea de miel este gătită în jurul focului. Tradiția veche de sute de ani păstrată de localnici

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O tradiție culinară născută în munții Cretei continuă să fie păstrată de localnici și transmisă din generație în generație. Carnea de miel este așezată vertical, pe țăruși din lemn, în jurul unui foc deschis și gătită lent, prin căldura flăcărilor.

Carnea de miel se gătește în jurul focului într-un sat din Grecia Foto: X
Carnea de miel se gătește în jurul focului într-un sat din Grecia Foto: X

Metoda tradițională, cunoscută sub numele de antikristo, își are originile în viața ciobanilor care petreceau perioade lungi în munți și aveau nevoie de o modalitate simplă de a prepara carnea. În prezent, tehnica este celebrată în cadrul unor evenimente locale, unde focul, muzica tradițională și mesele comune îi adună pe localnici și vizitatori în jurul aceleiași tradiții, relatează presa din Grecia. 

Cum este preparată carnea prin metoda „antikristo”

În satul montan Anogeia, din regiunea Rethymno, carnea de miel este pregătită într-un mod diferit de grătarul obișnuit. Bucățile mari de carne sunt fixate pe țăruși din lemn și așezate vertical, în jurul focului.

Carnea nu este pusă direct deasupra flăcărilor. Ea este orientată către foc și se gătește lent datorită căldurii emanate de acesta. Astfel, carnea își păstrează sucurile, iar grăsimea care se scurge nu ajunge direct în flăcări, ceea ce reduce riscul apariției unor focare puternice.

sursa video: JohnConstas/X

Metoda necesită puține ingrediente și ustensile. În mod tradițional, carnea este asezonată în principal cu sare de mare grunjoasă, iar rezultatul depinde de experiența celui care pregătește focul și stabilește distanța dintre carne și flăcări. Procesul de gătire este unul lent și necesită răbdare. Ciobanii cretani au învățat de-a lungul timpului să controleze focul și să așeze carnea astfel încât aceasta să se rumenească treptat.

O metodă născută din viața ciobanilor

Antikristo nu a fost conceput ca o atracție pentru turiști. Tradiția s-a dezvoltat din nevoile practice ale ciobanilor care își petreceau săptămâni sau chiar luni în zonele montane ale Cretei, îngrijindu-și turmele de oi și capre.

În Munții Albi și pe versanții muntelui Psiloritis, viața era dificilă, iar ciobanii aveau nevoie de metode simple pentru a-și pregăti hrana. Nu aveau nevoie de echipamente sofisticate. Un foc bine construit, câțiva țăruși din lemn, carne și sare erau suficiente.

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În aceste condiții a fost perfecționată metoda prin care carnea era așezată în jurul focului și lăsată să se gătească lent. Cunoștințele necesare pentru prepararea cărnii erau transmise din generație în generație. Experiența era esențială, deoarece succesul depindea de controlarea focului și de poziționarea corectă a cărnii.

De la masa ciobanilor la sărbătorile comunității

Cu timpul, antikristo a devenit mai mult decât o metodă practică de preparare a cărnii. Tradiția a ajuns să fie asociată cu nunți, sărbători religioase, festivaluri și reuniuni ale comunităților.

Pregătirea mielului este, la rândul ei, o activitate colectivă. Oamenii aprind focul, așază carnea și urmăresc procesul de gătire, în timp ce discută, ascultă muzică și pregătesc masa.

Astfel, focul devine centrul unei întâlniri comunitare. Masa este importantă, însă la fel de important este faptul că oamenii petrec timp împreună.

Această legătură cu viața comunității a contribuit la păstrarea tradiției, într-o perioadă în care multe dintre obiceiurile rurale europene au dispărut sau au rămas doar sub forma unor reconstituiri folclorice.

Anogeia, satul în care tradiția este celebrată în fiecare an

Anogeia este una dintre localitățile din Creta strâns legate de cultura pastorală a insulei. Satul se află pe versanții nordici ai muntelui Psiloritis, într-o zonă în care creșterea animalelor și viața în munți au avut un rol important timp de secole.

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În fiecare vară, aici este organizat Festivalul Ofto (Giorti tou Oftou), un eveniment dedicat acestei tradiții.

Zeci de focuri sunt aprinse, iar bucățile mari de miel sunt așezate în jurul acestora, după metoda tradițională. Localnicii, ciobanii și vizitatorii se adună în jurul focurilor în timp ce carnea se gătește lent.

Atmosfera este completată de muzica tradițională cretană. Sunetele lirei și ale lăutei se aud în timpul evenimentului, iar mesele comune și dansurile transformă prepararea cărnii într-o adevărată sărbătoare a comunității.

O tradiție care face parte din patrimoniul Cretei

Pentru locuitorii din Anogeia, antikristo nu este doar o rețetă tradițională. Metoda este legată de istoria comunității și de modul de viață al ciobanilor din munții Cretei.

Tradițiile pastorale din regiunea Psiloritis, inclusiv cunoștințele, obiceiurile și modul de viață al comunităților montane, au fost incluse în Inventarul Național al Patrimoniului Cultural Imaterial al Greciei.

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