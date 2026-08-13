Tragedie în vacanța din Grecia: un adolescent de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Ce au descoperit anchetatorii

Un adolescent, în vârstă de 17 ani, a murit în timpul unei vacanțe în Grecia, după ce s-a electrocutat în timp ce făcea duș. Tragedia s-a produs pe insula Kimolos, din Marea Egee, iar autoritățile verifică acum instalația electrică a locuinței în care era cazată familia.

Adolescentul din Irlanda s-a prăbușit în duș în momentul producerii șocului electric. Un polițist responsabil de regiunea extinsă a Mării Egee a declarat că decesul a fost instantaneu.

„A murit în duș în urma unui șoc electric. A existat în mod clar un fel de defecțiune la instalația electrică. Totul s-a întâmplat instantaneu”, a declarat polițistul pentru The Sun.

Poliția a solicitat intervenția de urgență a unui expert pentru verificarea instalației electrice din casa de piatră în care se afla familia. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă o defecțiune a instalației a provocat tragedia și dacă aceasta respecta normele de siguranță.

Potrivit unei surse, instalația electrică a locuinței nu ar fi fost modernizată din 1970, deși imobilul avea un certificat actualizat.

„Din câte se pare, instalația electrică nu fusese modernizată din 1970, deși casa avea un certificat actualizat. Investigăm acest aspect. Tabloul electric nu avea un dispozitiv de siguranță care ar fi putut preveni supratensiunea”, a declarat sursa.

Familia adolescentului va putea desemna, la rândul său, un expert tehnic care să participe la investigație.

Familia este devastată

Adolescentul și familia sa erau cunoscuți în comunitatea locală și obișnuiau să revină în Kimolos. Potrivit poliției, familia avea legături puternice cu insula, mama băiatului fiind originară din această localitate.

„Avea legături cu Grecia, mama lui este originară din Kimolos”, a explicat polițistul.

Kimolos este o insulă mică din Marea Egee, cu mai puțin de 1.000 de locuitori. Moartea adolescentului a provocat un puternic șoc în comunitate, localnicii descriind tragedia drept un eveniment fără precedent.

„Mama băiatului este devastată, la fel și tatăl său. Nimeni nu se așteaptă să-și piardă copilul într-un asemenea mod. Este fără precedent”, a declarat un localnic.

Surse medicale au indicat că principala cauză suspectată a decesului este un stop cardiac provocat de electrocutare.

Ancheta oficială continuă, iar polițiștii verifică în special instalația electrică și sistemele de protecție ale locuinței.