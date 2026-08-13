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Hackeri chinezi au lansat un atac cibernetic fără precedent asupra Taiwanului, cu ajutorul inteligenței artificiale

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Adoptarea tot mai amplă a tehnologiilor de inteligență artificială schimbă în mod fundamental natura incidentelor din domeniul securității cibernetice.

Hackeri chinezi au folosit instrumente de inteligență artificială
Hackeri chinezi au folosit instrumente de inteligență artificială/FOTO:Arhiva

Hackeri chinezi au folosit instrumente de inteligență artificială disponibile publicului pentru a pătrunde în site-uri guvernamentale din Taiwan. Este primul atac cibernetic de acest tip, care ilustrează modul în care inteligența artificială transformă războiul cibernetic, potrivit unei relatări Financial Times.

Potrivit estimărilor cercetătorilor de la compania israeliană Dream, specializată în inteligență artificială și prima care a descoperit acest atac cibernetic, autorii au folosit agenți de inteligență artificială cu cod deschis pentru a crea un instrument de hacking autonom, care a funcționat asemenea unei echipe cibernetice bine coordonate.

Timp de patru zile, la începutul lunii iulie, acest instrument a folosit simultan până la opt agenți autonomi, care au cartografiat 21 de sisteme guvernamentale, au identificat vulnerabilități și și-au schimbat tactica ori de câte ori au fost blocați.

Investigația a arătat că instrumentul a compromis cel puțin 85 de conturi guvernamentale, sustrăgând peste 2.500 de înregistrări privind personalul, după care atacul cibernetic s-a extins către agenția taiwaneză pentru securitate nucleară și cel puțin șapte companii din domeniul energetic.

Strategul-șef al companiei Dream a declarat că nu a mai văzut niciodată un „atac autonom de la început până la sfârșit”

Amir Becker, strateg-șef al companiei Dream, a declarat că nu a mai văzut niciodată un „atac autonom de la început până la sfârșit” îndreptat împotriva unei ținte guvernamentale. Potrivit acestuia, odată cu apariția instrumentelor de inteligență artificială, guvernele trebuie acum să pornească de la premisa că se află sub „atacuri cibernetice constante”.

Potrivit unei surse citate de Financial Times, ținta atacului cibernetic a fost Taiwanul. Compania Dream a refuzat să confirme identitatea guvernului vizat, invocând politica internă a companiei, însă a precizat că a informat despre acest atac cibernetic un stat din regiunea Asia-Pacific.

Compania Dream nu a identificat un anumit grup de hackeri responsabil, însă cercetătorii au precizat că utilizarea limbii chineze simplificate în comunicările interne legate de atac sugerează o probabilitate ridicată ca autorii să aibă legături cu China.

În schimb, datele sustrase de la ținta atacului sunt redactate în limba chineză tradițională, specifică site-urilor guvernamentale din Taiwan, Hong Kong și Macao.

Un reprezentant al Ministerului Afacerilor Digitale din Taiwan a refuzat să comenteze incidentul, invocând motive de confidențialitate. Oficialul a adăugat că toate incidentele care vizează instituții guvernamentale sau infrastructura critică vor fi tratate conform procedurilor stabilite de notificare și răspuns.

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„Metodele atacurilor cibernetice devin tot mai diversificate, iar în ultimii ani adoptarea tehnologiilor de inteligență artificială a schimbat și mai mult natura incidentelor din domeniul securității cibernetice”, a precizat oficialul.

Cercetătorii companiei Dream au declarat că au găsit dovezi ale atacului cibernetic din luna iulie într-o arhivă online de 160 MB, descoperită în cadrul investigațiilor generale ale companiei privind activitatea unor actori de amenințări cibernetice. Arhiva conținea 1.395 de fișiere, care arătau că instrumentul de hacking a folosit două sisteme de agenți de inteligență artificială cu cod deschis — Hermes și OpenClaw — disponibile pentru descărcare și care permit modelelor de inteligență artificială să execute sarcini în mod autonom.

Cercetătorii nu au putut stabili exact ce model de inteligență artificială a fost folosit pentru a opera acești agenți

Datele au arătat însă că atacatorii au reușit să ocolească măsurile de siguranță ale modelului de bază, mascând activitatea de hacking drept teste autorizate pentru identificarea vulnerabilităților din sistem.

În luna noiembrie a anului trecut, compania Anthropic declarase că suspectează că hackeri susținuți de statul chinez ar fi folosit în mod abuziv instrumentul său Claude, în încercarea de a pătrunde în sistemele a 30 de companii și instituții guvernamentale internaționale, deși tentativele lor ar fi avut un succes limitat.

Potrivit companiei Dream, o particularitate a atacului cibernetic din iulie a fost modul în care instrumentul evalua și reordona constant, pe baza dovezilor disponibile, prioritatea diferitelor căi posibile de atac. Atunci când o cale se dovedea nereușită, instrumentul activa un alt agent, care cerceta internetul în căutare de informații și elabora o nouă abordare, într-un mod similar celui pe care l-ar fi urmat un om.

Descoperirea acestui atac cibernetic survine în contextul în care industriile de inteligență artificială și securitate cibernetică încearcă să facă față capacității tot mai mari a celor mai noi modele de IA de a identifica și exploata vulnerabilități software. Companii precum Anthropic, OpenAI și Meta au raportat incidente în care modele noi de inteligență artificială au realizat, în cadrul testărilor, atacuri cibernetice neașteptate.

Modelele actuale de inteligență artificială au manifestat, în repetate rânduri, comportamente neprevăzute. În cadrul unor teste independente, un sistem de IA a refuzat să execute o comandă de oprire, modificându-și de unul singur codul pentru a continua să funcționeze. Aceste incidente reprezintă un nou exemplu al modului în care creșterea capacităților modelelor de inteligență artificială alimentează dezbaterea privind siguranța testării și controlul acestor tehnologii.

Valul de atacuri cibernetice accidentale, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, determină deja unii factori de decizie politică să solicite introducerea unor măsuri de protecție sau a altor mecanisme de supraveghere a tehnologiilor de inteligență artificială. Recent, peste 1.100 de angajați ai unor companii din domeniul inteligenței artificiale au semnat o petiție prin care cer guvernului american să sprijine un mecanism menit să regleze în mod conștient ritmul dezvoltării IA, pentru a preveni o avansare prea rapidă a acestei tehnologii.

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