 Peste 8.200 de locuri de muncă în sistemul medical privat de la începutul anului. Cât câștigă în medie un asistent medical | adevarul.ro
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Peste 8.200 de locuri de muncă în sistemul medical privat de la începutul anului. Cât câștigă în medie un asistent medical

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Angajatorii din medicina privată au scos la bătaie peste 8.200 de locuri de muncă de la începutul acestui an, în scădere cu 15% față de perioada similară din 2025. Chiar și pe fondul acestei temperări a recrutărilor, medicii și asistenții rămân cei mai căutați specialiști, salariul mediu net al unui asistent medical ajungând la 6.000 de lei.

Medici tineri discutând pe holul unui spital privat
Angajatorii din sectorul privat de sănătate au scos în piață peste 8.200 de posturi. Foto arhivă

Peste 8.200 de locuri de muncă au fost postate de angajatorii din sectorul medical privat de la începutul anului și până în prezent, atât pentru medici și asistente, cât și pentru personalul auxiliar din zona administrativă a clinicilor private. Numărul este cu 15% mai mic decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, iar domeniul medical se află pe locul al 12-lea în clasamentul celor mai activi angajatori.

În clasamentul angajatorilor din străinătate, domeniul medical ocupă însă locul al cincilea. Personalul medical din România se află de mai mulți ani în atenția angajatorilor din sistemele de sănătate din alte țări.

Sigur că în cifre absolute numărul de poziții disponibile pentru România sunt mult mai mari decât cele pentru străinătate, însă este interesantă această tendință a recrutărilor din afară și a categoriilor de candidați care pot cu lejeritate să plece la muncă în altă țară. Cu alte cuvinte, pentru un medic, un asistent medical sau un infirmier, oportunitățile de angajare în afară sunt reale și, în cele mai multe cazuri, și rapide, ceea ce desigur că reprezintă un risc în plus pentru criza cu care se confruntă sistemul public în momentul de față”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

Ce medici și asistente caută clinicile

Cele mai multe poziții disponibile în prezent pe eJobs.ro pentru personalul medical sunt pentru asistenți medicali generaliști, asistenți medicali pentru fizioterapie, medici dermatologi, cardiologi, diabetologi, medici de familie și medici de medicină internă.

Pe lista ofertelor se află și posturi pentru medici stomatologi și tehnicieni dentari.

„Acestea sunt doar joburile care se adresează candidaților cu pregătire medicală, însă, separat, pentru același domeniu, mai sunt scoase în piață și poziții din departamente auxiliare ale clinicilor medicale, precum recepționer, reprezentant de vânzări ori contabil”, detaliază Bogdan Badea.

În cazul clinicilor din străinătate, cele mai căutate categorii sunt, de asemenea, asistenții medicali, alături de medicii diabetologi și de nutriție, cardiologi, medici de familie și medici de medicină internă. Cele mai multe oferte provin de la angajatori din Germania, Irlanda, Franța, Belgia și Italia.

Ce salarii primesc

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariul mediu net la nivel național pentru un asistent medical din sistemul privat este de 6.000 de lei, în timp ce pentru un medic media ajunge la 12.000 de lei.

Diferențele sunt mai mari în cazul ofertelor din străinătate. Un asistent medical pornește de la un salariu de 2.500 de euro pe lună, iar un medic specialist de la 5.000 de euro lunar. Pentru medici, veniturile pot depăși 10.000 de euro pe lună, în funcție de specializare, numărul de ore lucrate și regimul de colaborare. Printre specializările menționate se numără chirurgia, ATI și cardiologia.

500.000 de aplicări pentru joburile medicale

Și în ceea ce privește numărul de aplicări, domeniul medical rămâne unul de nișă. Din cele peste 8,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, aproximativ 500.000 au fost pentru locurile de muncă din zona medicală.

Interesul pentru joburile medicale din străinătate este mai redus în cifre absolute. Ofertele publicate de angajatorii din afara țării au adunat aproximativ 1.200 de aplicări de la începutul anului și până în prezent.

„Chiar și în acest context, mediul privat rămâne un concurent puternic al sistemului public de sănătate care continuă să se confrunte cu o criză de personal, criză care a dus la tensiuni puternice în sistem și care a făcut ca, în cele din urmă, Guvernul să aprobe un memorandum pentru deblocarea a peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți. Procesul de angajări este, însă, mai complicat pentru că trebuie urmați anumiți pași, conform unui calendar, ceea ce înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări”, explică Bogdan Badea.

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