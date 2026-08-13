 Judecătoare filmată la Untold în zona VIP, alături de omul de afaceri pe care îl judecă. Imaginile controversate, publicate pe TikTok | adevarul.ro
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Video Judecătoare filmată la Untold în zona VIP, alături de omul de afaceri pe care îl judecă. Imaginile controversate, publicate pe TikTok

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O judecătoare de la Curtea de Apel Cluj, care candidează pentru conducerea instanței, a fost surprinsă la festivalul Untold socializând la aceeași masă cu omul de afaceri Gabriel Cîrlig, patronul Jolidon, companie care are un proces pe rolul instanței și care urmează să fie judecat de un complet condus chiar de magistrată.

Judecătoarea Mihaela Sărăcuț și Gabriel Cîrlig Foto: Clujust.ro
Judecătoarea Mihaela Sărăcuț și Gabriel Cîrlig Foto: Clujust.ro

Judecătoarea Mihaela Sărăcuț, președinta Secției a II-a civile a Curții de Apel Cluj și una dintre cele trei persoane înscrise în cursa pentru conducerea instanței, a ajuns în zona VIP a festivalului Untold duminică seara, în jurul orei 21:00, împreună cu soțul său, inspector de muncă, scrie Clujust.ro

Cei doi s-au îndreptat către o masă rezervată de o companie, unde se afla deja omul de afaceri Gabriel Cîrlig. Conform imaginilor publicate pe internet, judecătoarea s-a apropiat de omul de afaceri, i-a spus ceva la ureche, după care cei doi au continuat să socializeze.

Procesul Jolidon ajunge în septembrie la Curtea de Apel Cluj

Situația ridică semne de întrebare deoarece compania Jolidon International are un dosar pe rolul Curții de Apel Cluj, cu termen la 28 septembrie. Este vorba despre un dosar de insolvență în care Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj a contestat o hotărâre a adunării creditorilor Jolidon International. Contestația Finanțelor a fost respinsă de Tribunalul Specializat Cluj, iar instituția a atacat decizia la Curtea de Apel.

Cauza urmează să fie judecată la Secția a II-a civilă a Curții de Apel Cluj, secție condusă de judecătoarea Mihaela Sărăcuț. Mai mult, potrivit sursei citate, dosarul a fost repartizat completului „AI 1”, al cărui președinte este chiar Mihaela Sărăcuț.

Omul de afaceri: „E multă lume la Untold”

Contactat de jurnaliști în legătură cu întâlnirea cu judecătoarea și cu procesul Jolidon, Gabriel Cîrlig nu a dorit să ofere explicații.

„Era multă lume acolo. Am povestit cu multă lume acolo. E multă lume la Untold. Chiar sunt obosit, m-ați trezit din somn”, a declarat omul de afaceri, potrivit Clujust.

Până la acest moment, Inspecția Judiciară nu s-a sesizat în legătură cu situația prezentată public.

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