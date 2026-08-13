Mugur Isărescu, apel la partidele din fosta coaliție de guvernare. „Fiecare trebuie să facă concesii"

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, le atrage atenţia politicienilor să fie atenţi la declaraţiile pe care le fac în spaţiul public, pentru că acestea pot să coste România. El crede că partidele fostei coaliţii de guvernare ar trebui să se reaşeze la masa discuţiilor.

Isărescu a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că declaraţiile publice, mai ales în situaţii dificile, cum a fost în acest an, când se aştepta verdictul agenţiilor de rating cu privire la statutul României, pot să dăuneze intereselor ţării.

"Există un lucru care trebuie să ne dea de gândit: în situaţiile acestea dificile, vorbele sunt mai tari decât faptele, atenţie la declaraţii", a avertizat Isărescu, scrie News.

El a vorbit despre perioada aprilie - mai, când unii politicieni s-au referit la posibilitatea reducerii TVA.

"Nu e vorba numai de decizii, ci şi de vorbe care trebuie mai bine cântărite când sunt spuse în spaţiul public, altfel o să o păţim", a adăugat Isărescu.

Guvernatorul a precizat că anunţul favorabil venit dinspre agenţiile de rating s-a datorat, până la urmă, deciziilor luate de această coaliţie de guvernare.

"Nu toţi agreează măsurile în acelaşi fel. Dacă eşti de dreapta, consideri că TVA-ul, majoritatea TVA-ului este decizia cea mai bună. Cei de stânga spun: «Nu, domnule, este regresivă, este o impozitare regresivă, nu este bun». Şi apar tensiuni. Dar, în situaţia actuală, dacă s-a ajuns aici, cred că partidele coaliţiei trebuie să se reaşeze la masă, cât le vine de greu. Efectiv, politica, am fost şi un an în politică, e arta compromisului, nu? Fiecare trebuie să facă concesiile necesare, să ducă ţara mai departe", afirmă Isărescu.

"Păruielile" nu trebuie să aibă loc în public, avertizează guvernatorul BNR.

"Se aşează la masă, negociază, fac concesii reciproce. În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, că e absolut normal - am fost premier, am asistat la asemenea păruieli -, dar în public trebuie închise toate discuţiile astea, care sunt şi inutile până la urmă, că nu-i folosesc nimănui, niciunui partid'', a afirmat Isărescu.