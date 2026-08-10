 Șoferul ambulanței atacate în Cluj riscă să rămână cu vederea afectată. Bărbatul a fost operat de două ori: „S-au pus nouă fire pe cornee” | adevarul.ro
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Șoferul ambulanței atacate în Cluj riscă să rămână cu vederea afectată. Bărbatul a fost operat de două ori: „S-au pus nouă fire pe cornee”

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Șoferul ambulanței atacate la Recea-Cristur, în județul Cluj, a fost supus unor intervenții chirurgicale de urgență după ce a fost rănit grav la un ochi de cioburile provenite din geamul autospecialei, spart în timpul agresiunii.

Ambulanța a fost atacată cu pietre și topoare. FOTO Dejeanul
Ambulanța a fost atacată cu pietre și topoare. FOTO Dejeanul

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Cluj au confirmat că pacientul a necesitat două intervenții chirurgicale. 

„A fost examinat și internat pe Secția de Oftalmologie, pentru investigații suplimentare, monitorizare și tratament de specialitate. S-a intervenit în regim de urgență sambata seara pentru sutura plăgii. În această dimineață s-a intervenit din nou chirurgical asupra pacientului, postoperator acesta este stabil însă medicii nu pot da deocamdată un prognostic cu privire la evoluția stării pacientului”, a transmis Spitalul Judetean de Urgenta Cluj, potrivit Dejeanul.

„Ca prin ceaţă am venit până la Cluj”

Ambulanțierul a povestit că echipajul în care se afla, împreună cu un pacient, a fost blocat pe drumul spre Dej. După ce a încercat să schimbe traseul și să se îndrepte către Cluj-Napoca, ambulanța a fost din nou atacată de mai multe persoane.

În haosul creat, unul dintre geamurile ambulanței a fost spart de atacatori, iar fragmentele de sticlă l-au lovit direct în ochi.

„Nu pot să precizez exact cu ce a fost spart”, a declarat acesta, adăugând: „mi-a sărit ciob în ochi”.

Cu toate că era rănit, a continuat să conducă ambulanța:

Ca prin ceață am venit până la Cluj”, a povestit bărbatul.

După ce a predat pacientul, ambulanțierul a ajuns el însuși pe mâna medicilor. A fost transportat de urgență la Oftalmologie și operat în aceeași noapte.

„După ce am lăsat pacientul pe care l-am avut în ambulanţă, am ajuns la UPU, la oftalmologie, au intrat în sala de operaţie cu mine, de urgenţă. S-au pus aproximativ nouă fire pe cornee, din ce mi-a spus domnul doctor”, a povestit șoferul pentru Dejeanul.

Băratul a precizat că starea sa este „relativ favorabilă”, însă „suspiciuni încă există”:

„Pot să merg spre bine sau se poate merge spre rău, să rămân oarecum cu vederea afectată la ochiul respectiv. În momentul ăsta văd înceţoşat, nu văd cum ar trebui să văd, sunt acolo tot felul de edeme"  

În dosarul privind atacul asupra ambulanței și a echipajului medical, șapte persoane cu vârste între 18 și 44 de ani au fost arestate preventiv, ancheta fiind în desfășurare.

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