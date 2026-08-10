Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată. Artista a născut o fetiță pe care o cheamă Eva

Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată. Cântăreața a adus pe lume luni, 10 august, o fetiță perfect sănătoasă, pe care ea și partenerul său au decis să o numească Eva, potrivit informațiilor prezentate în emisiunea „Summer Star”.

Alexandra Stan și-a dorit să păstreze sarcina departe de atenția publică în primele luni și a făcut anunțul după ce medicii au confirmat că evoluția sarcinii este una favorabilă.

Alexandra Stan a aflat în timpul sarcinii că va naște prin cezariană

În timpul celui de-al doilea trimestru de sarcină, artista a aflat că are hematom și placenta praevia, două complicații care puteau pune în pericol evoluția sarcinii. În cazul placentei praevia, placenta este poziționată între făt și colul uterin, ceea ce poate împiedica nașterea pe cale naturală.

Astfel, medicii i-au recomandat nașterea prin cezariană. Alexandra Stan a vorbit public despre situația sa și a preferat să privească această particularitate drept o „deosebire” și o „unicitate”.

Artista a vorbit în timpul sarcinii și despre relația cu Ștefan Oprea, tatăl fetiței sale. Cei doi au anunțat că vor avea o fetiță și au dezvăluit că au ales deja numele Eva.

În luna mai 2026, Alexandra Stan declara că ea și Ștefan Oprea se pregătesc inclusiv pentru căsătorie. Partenerul artistei este muzician și toboșarul trupei sale.