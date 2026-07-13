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Ce nu ar trebui să faci când cineva apropiat suferă. „Emoțiile dificile există și ca să ne învețe ceva”

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Puțini oameni rămân indiferenți atunci când o persoană dragă suferă. Pentru mulți, primul impuls este să ofere încurajări și să încerce să-i schimbe starea de spirit. Un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences arată însă că această formă de sprijin nu este percepută la fel peste tot în lume. În unele culturi, emoțiile negative nu trebuie îndepărtate imediat. Care este explicația?

Ce nu ar trebui să faci când cineva apropiat suferă.
Ce nu ar trebui să faci când cineva apropiat suferă Sursă foto: Shutterstock

Cercetarea, coordonată de dr. Maya Tamir și Shir Ginosar Yaari, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a inclus peste 6.900 de participanți din 17 țări și a comparat felul în care oamenii își gestionează propriile emoții cu modul în care cred că ar trebui să reacționeze atunci când o altă persoană suferă.

În țările considerate individualiste, precum Germania, Statele Unite și Marea Britanie, participanții au spus că simt o nevoie puternică de a-i încuraja pe cei apropiați și de a-i ajuta să se simtă mai bine. În schimb, în culturile colectiviste concluziile au fost diferite.

În culturile colectiviste, emoțiile negative nu sunt privite ca un obstacol

Mai precis, în țări precum Coreea de Sud, Japonia, China sau India, participanții nu s-au dovedit mai puțin empatici, însă au avut o altă perspectivă asupra emoțiilor negative. În aceste culturi, tristețea, rușinea, anxietatea sau doliul nu sunt văzute ca stări care trebuie înlăturate imediat, ci ca experiențe care pot contribui la dezvoltarea personală.

Potrivit cercetătorilor, tristețea favorizează reflecția, rușinea poate încuraja schimbarea, iar anxietatea atrage atenția asupra unor probleme importante. Din acest motiv, intervenția prea rapidă pentru schimbarea stării emoționale a unei persoane poate fi percepută mai degrabă ca o întrerupere a unui proces firesc decât ca un gest de sprijin.

„Adesea presupunem că, dacă cineva suferă, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să-l ajutăm să se simtă mai bine. Descoperirile noastre sugerează că această presupunere reflectă mai degrabă valorile culturale decât natura umană universală”, a declarat coordonatoarea studiului, dr. Maya Tamir.

De ce contează această descoperire

Potrivit autorilor, concluziile studiului pot explica multe dintre neînțelegerile care apar în cuplurile multiculturale, la locul de muncă sau chiar în cabinetul unui psiholog. Gesturi considerate firești într-o cultură pot fi interpretate diferit în alta.

Astfel, în timp ce unii oameni se simt sprijiniți atunci când primesc imediat încurajări și sfaturi, alții preferă să li se ofere timp și spațiu pentru a-și trăi emoțiile, fără intervenții.

Cercetătorii subliniază că studiul nu arată că una dintre abordări este mai bună decât cealaltă. Mesajul este, mai degrabă, că empatia nu are aceeași formă peste tot în lume, iar sprijinul oferit unei persoane aflate în suferință ar trebui să țină cont și de felul în care aceasta își dorește să fie susținută.

Studiul a stârnit dezbateri aprinse pe Reddit

Concluziile cercetării au fost intens discutate pe Reddit, unde mulți utilizatori au spus că s-au regăsit în ideea că „nu orice persoană aflată în suferință are nevoie imediat de încurajări sau de soluții”.

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„Am tendința să încerc să-i fac pe cei din jur să se simtă mai bine, mai ales dacă îmi pasă de ei. Dar am învățat că sprijinul nu înseamnă întotdeauna să le schimb perspectiva sau să le spun că totul va fi bine. Uneori înseamnă doar să stai lângă ei, să le spui că ceea ce trăiesc este nedrept și că au dreptul să fie triști, furioși sau confuzi, fără să-i grăbești să treacă peste aceste emoții”, a scris un utilizator.

Alții au spus că ideea nu este deloc nouă și că accentul s-a mutat în ultimii ani de la evitarea emoțiilor dificile la acceptarea și procesarea lor.

„În ultimii ani, tot mai mulți terapeuți îi încurajează pe oameni să stea cu emoțiile lor, nu să fugă de ele. La copii, de exemplu, nu mai este recomandat să le distragi imediat atenția atunci când sunt supărați, ci să-i lași să învețe cum să gestioneze frustrarea”, a comentat un alt utilizator.

Au existat însă și voci critice, care au considerat că studiul simplifică prea mult diferențele culturale.

„Împărțirea lumii în societăți individualiste și colectiviste este prea rigidă. Există multe nuanțe, iar multe țări se află undeva la mijloc”, a remarcat un alt user.

O altă observație care a primit numeroase aprecieri a fost că emoțiile negative nu ar trebui privite exclusiv ca ceva de eliminat.

„Emoțiile dificile există și ca să ne învețe ceva. Dacă singurul obiectiv este să ne simțim bine cât mai repede, riscăm să pierdem lecțiile pe care ni le oferă”, a scris un utilizator.

Nu toți au fost însă de acord cu această perspectivă. Un alt participant la discuție a atras atenția că și emoțiile negative pot deveni dăunătoare atunci când persistă prea mult.

„La fel cum durerea fizică are un rol de avertizare, dar poate deveni cronică și distructivă, același lucru este valabil și pentru emoțiile negative”, a comentat acesta.

Cum poți sprijini o persoană care trece printr-o perioadă dificilă

Atunci când trec printr-un moment dificil, oamenii nu au nevoie întotdeauna de sfaturi sau de soluții rapide. De multe ori, cel mai important lucru este să simtă că sunt ascultați, înțeleși și acceptați, fără a fi judecați, arată un material recent publicat în Psychology Today.

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Psihologii explică faptul că primul impuls al multor oameni este să rezolve problema celuilalt. De aici apar replici precum „nu te mai gândi la asta”, „o să fie bine” sau „nu este chiar atât de grav”. Deși sunt bine intenționate, astfel de răspunsuri pot transmite că emoțiile persoanei nu sunt luate în serios și pot întrerupe dialogul înainte ca aceasta să apuce să spună ce simte cu adevărat.

În schimb, specialiștii recomandă ca, înainte de a da orice sfat, să îi oferim celuilalt spațiul de care are nevoie pentru a-și exprima emoțiile. O întrebare simplă, precum „vrei doar să te ascult sau ai nevoie și de părerea mea?”, îl ajută să simtă că deține controlul asupra conversației și reduce riscul de a primi soluții atunci când, de fapt, are nevoie doar de cineva care să-i fie alături.

Potrivit Psychology Today, oamenii care se simt ascultați și înțeleși tind să se liniștească mai repede, să își clarifice mai ușor gândurile și să găsească singuri soluțiile potrivite. În multe situații, simpla prezență, ascultarea atentă și validarea emoțiilor pot avea un efect mai puternic decât orice sfat oferit pe moment.

De altfel, specialiștii subliniază că validarea emoțiilor nu înseamnă aprobarea tuturor reacțiilor unei persoane, ci recunoașterea faptului că ceea ce simte este real pentru ea. Tocmai această atitudine contribuie la construirea încrederii și întărește relațiile dintre parteneri, prieteni sau membrii aceleiași familii.

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