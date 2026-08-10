Bărbat cu epilepsie, condamnat în Rusia la 13 ani de închisoare pentru înaltă trădare. Făcuse câteva donații de 2 euro pentru sprijinirea Ucrainei

Un tribunal din Rusia a condamnat un bărbat de 34 de ani la 13 ani de închisoare pentru „înaltă trădare”, după ce acesta a făcut mai multe donații infime către o organizație ucraineană. Magistrații nu au ținut cont nici măcar de faptul că inculpatul suferă de epilepsie.

Potrivit informațiilor citate de agenția EFE și publicate de portalul independent Mediazona, condamnatul a efectuat 11 transferuri de bani, fiecare în valoare de aproximativ 100 de grivne ucrainene, echivalentul a circa 2,2 dolari. Suma totală transferată se ridică la aproximativ 24 de dolari.

Bărbatul a fost arestat în urmă cu un an pe aeroportul din Ekaterinburg, în regiunea Uralilor, în timp ce mergea să-și viziteze mama, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Potrivit informațiilor apărute în presa independentă rusă, acesta locuise o perioadă îndelungată în Ucraina.

Arestul preventiv, prelungit de mai multe ori

În perioada care a precedat condamnarea, autoritățile l-au menținut în detenție prin prelungiri succesive ale arestului preventiv.

De fiecare dată când urma să fie eliberat, bărbatul era reținut din nou. Situația a ajuns într-un punct dramatic pentru familie când mama și sora sa au venit să îl întâmpine, însă acesta nu a mai fost pus în libertate.

Problemele medicale, ignorate de instanță

Avocatul bărbatului a invocat, printre altele, starea de sănătate a inculpatului, care suferă de epilepsie și urmează tratament medical încă de la vârsta de 17 ani. Cu toate acestea, tribunalul nu a considerat afecțiunea un factor atenuant în stabilirea pedepsei.

Pedepse dure pentru sprijinirea Ucrainei

Cazul se înscrie într-un val mai amplu de dosare deschise în Rusia după invazia Ucrainei din 2022. În ultimii ani, numeroși cetățeni ruși au fost anchetați sau condamnați la pedepse severe pentru donații către organizații ucrainene, chiar și atunci când sumele transferate au fost simbolice.