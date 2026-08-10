Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Subiectele și baremele la Limba română au fost publicate. Ce au avut de rezolvat elevii

Ministerul Educației a publicat luni, 10 august, la ora 15:00, subiectele și baremele oficiale de evaluare și notare pentru proba scrisă la Limba și literatura română, prima probă din sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Documentele pot fi consultate în articol.

La proba de luni, candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Accesul în centrele de examen a fost permis până la ora 08:30, iar proba a început la ora 09:00.

Ce subiecte au primit candidații la Limba română

Cerințele au fost diferite în funcție de profil.

La profilul real, filiera tehnologică și filiera vocațională, cu excepția profilului pedagogic, la Subiectul al III-lea candidații au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu, la alegere.

1/4 FOTO: edupedu.ro

Pentru profilul uman, cerința de la Subiectul al III-lea a vizat opera poetului George Bacovia.

La Subiectul I, candidații de la profilul real au primit un fragment din volumul de memorii „Am ales teatrul”, de Maria Filotti. La punctul B, aceștia au avut de redactat un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte despre importanța implicării în acțiuni civice în situații de criză.

Subiectul al II-lea a avut la bază un fragment din piesa „Chițimia”, de Ion Băieșu, iar cerința a vizat prezentarea rolului notațiilor autorului.

1/4 FOTO: edupedu.ro

Cum au fost structurate subiectele la Bacalaureat

Proba scrisă la Limba și literatura română a fost alcătuită din trei subiecte. Lucrarea este evaluată cu 90 de puncte, în timp ce 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Subiectul I, notat cu 50 de puncte, a avut la bază un text la prima vedere și a fost împărțit în două secțiuni. Candidații au avut de rezolvat mai multe cerințe privind înțelegerea și interpretarea fragmentului, iar apoi au trebuit să redacteze un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte.

Subiectul al II-lea, punctat cu 10 puncte, a presupus redactarea unui răspuns de minimum 50 de cuvinte pornind de la un fragment literar. Cerința poate viza, în funcție de subiect, perspectiva narativă, rolul notațiilor autorului, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice sau alte particularități ale textului.

Subiectul al III-lea, notat cu 30 de puncte, a presupus redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, pornind de la operele și autorii prevăzuți în programa de examen.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

Seria probelor scrise continuă marți, 11 august, cu proba obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie. Miercuri, 12 august, este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar joi, 13 august, se va desfășura proba la Limba și literatura maternă.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor vor continua și pe 19 și 20 august.

Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20-21 august, iar rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 24 august.

Subiectele și baremele oficiale sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00, pe platforma dedicată examenelor naționale, în secțiunea „Subiecte și bareme”.