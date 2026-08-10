 Explozii la o fabrică de muniții din Bulgaria, deținută de un furnizor de arme pentru Ucraina | adevarul.ro
search
Luni, 10 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Explozii la o fabrică de muniții din Bulgaria, deținută de un furnizor de arme pentru Ucraina

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O explozie puternică a avut loc luni, 10 august, în zona unei fabrici de arme și muniții a companiei bulgare EMCO, deținută de omul de afaceri Emilian Gebrev, care a furnizat arme Ucrainei. Aproximativ 300 de muncitori au fost evacuați, iar autoritățile au restricționat accesul în zonă.

FOTO: X @veeencooo
FOTO: X @veeencooo

Aproximativ 300 de muncitori de la această fabrică de arme şi muniţii au fost evacuaţi, scrie Agerpres.

Explozia, care a putut fi resimţită pe o rază de 15 kilometri, s-a produs în jurul orei locale 10:00 în vecinătatea fabricii EMCO din localitatea Beliţa (centrul Bulgariei). Ministrul de interne, Ivan Demerdjiev, a explicat că „cel mai probabil” explozia s-a produs ca urmare a unui accident şi a anunţat că nu s-au înregistrat victime.

Autoritățile bulgare au evacuat, ca măsură de precauție, localitățile din apropierea fabricii de muniții din satul Belița, unde a izbucnit un incendiu în urma unei explozii. Muncitorii au fost evacuați, iar accesul în zonă a fost restricționat.

Cinci autospeciale de pompieri și unități de jandarmerie au intervenit la fața locului.

Potrivit lui ministrului de Interne, au fost luate măsuri pentru stingerea incendiului în clădirea în care a izbucnit.

„Când sunt implicate materiale explozive, trebuie să luăm măsuri pentru a proteja şi viaţa şi sănătatea pompierilor. Dorim să ne asigurăm că, în cazul extinderii incendiului, nicio persoană nu va fi rănită şi flăcările nu se vor răspândi la alte clădiri”, a spus el.

Primarul orașului învecinat Treavna, Dencho Minev, a informat anterior într-o postare pe Facebook că s-au produs explozii într-o parte a depozitelor fabricii din Beliţa, după ce un camion a luat foc, şi că zona a fost izolată.

Nu au existat victime sau răniţi în urma incendiului, a anunţat şi Minev pe Facebook. Incendiul din unitate a fost stins de pompierii din Treavna şi Gabrovo. Toţi muncitorii au fost evacuaţi de fabrica de muniţii EMCO Ltd., a adăugat Minev.

„În prezent se lucrează la stingerea incendiilor care s-au extins în zonele împădurite din apropierea locului incidentului. Cauzele incendiului vor fi stabilite abia într-o etapă ulterioară. Din cauza fumului şi a poluării aerului, îndemnăm oamenii să ţină ferestrele caselor închise, să folosească măşti de protecţie şi să evite ieşirile în aer liber”, a mai declarat Minev.

Autoritățile au instalat o stație mobilă pentru monitorizarea calității aerului, după ce fumul gros s-a răspândit pe o suprafață extinsă. Polițiștii, pompierii și reprezentanții autorităților de mediu se află la fața locului.

Sistemul BG-ALERT a fost activat, iar populația a fost sfătuită să evite zona și să respecte indicațiile autorităților.

„Conform informaţiilor iniţiale, un incendiu a izbucnit într-un camion, urmat de explozii într-o parte a depozitelor fabricii. Noroi groşi de fum se ridică deasupra zonei.

Îi îndemnăm pe cetăţeni să nu se apropie de zonă şi să respecte instrucţiunile autorităţilor de aplicare a legii şi ale instituţiilor competente. În prezent, nu există informaţii despre decese sau răniri”, a adăugat administraţia regională.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Irina Begu s-a căsătorit discret cu antrenorul său. Detalii inedite despre relația lor secretă
digi24.ro
image
Cinci state dețin 43,2% din apa dulce regenerabilă a lumii. Ce cantitate are, de fapt, România
stirileprotv.ro
image
Fostul preot Ciprian Mega și-a construit ilegal propria biserică și a sfințit-o împreună cu un mitropolit din Uganda. Mega a fost exclus anul trecut din Biserică, acuzat că „slujește altor interese decât ale Bisericii și ale Țării”, întors de la Moscova
gandul.ro
image
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
mediafax.ro
image
Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB. „Am vorbit cu impresarul lui”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Zece troițe istorice din Șcheii Brașovului, vechi de sute de ani, restaurate cu fonduri europene de aproape două milioane de euro
libertatea.ro
image
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica Moldova
digi24.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui” / ”A venit la mine și a început să plângă”
digisport.ro
image
Jennifer Aniston și Brad Pitt, din nou apropiați! Foștii soți iau masa împreună și se vizitează constant
click.ro
image
"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro
observatornews.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!'
cancan.ro
image
Ministrul de finanțe anunță, în premieră, creșterea pensiilor. Despre ce sume e vorba? Când se dau banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
prosport.ro
image
Țara unde fabricile s-au oprit după plecarea migranților. Localnicii refuză posturile disponibile, de ce nu mai vrea nimeni să lucreze
playtech.ro
image
Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
La 11 ani de când a înjurat-o și a dat-o afară pe Eva Carneiro, Jose Mourinho i-a lăsat pe toți "mască"
digisport.ro
image
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting. De ce spune actrița că nu este un om al festivalurilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a Valeriei Lungu. Influencerița și iubitul ei au ridicat casa de la zero. Au investit o avere în ea, dar fiecare bănuț a meritat. E mai ceva ca în filme! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sute de mii de români și-au primit deja banii de pensii private din Pilonul 2! Câștigul generat este uriaș
mediaflux.ro
image
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
gsp.ro
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi”
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată
click.ro
image
Alina Pușcău, primele semne, pe când încă nu știa că are cancer! Se topea pe picioare la filmările pentru „Poftiți pe la noi”
click.ro
image
Șoferul ambulanței atacate la Cluj, operat din nou. Medicii nu pot spune încă dacă își va recăpăta vederea. Ce cer sindicaliștii
click.ro
Prințesa Diana sursa GettyImages jpg
Înnebunită după un magnat căsătorit, Prinţesa Diana îl agasa cu telefoane anonime. Psihiatrii spun că o făcea din prea multă singurătate
okmagazine.ro
Margaret Whigham foto profimedia 0117034508 jpg
Ducesa recunoscută doar după perlele ei într-o imagine nud cu un bărbat misterios: scandalul care a zguduit Marea Britanie
okmagazine.ro
Resturile avionului Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 (© Miklós Telegdi / Azopan CC BY-NC-ND 4.0)
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
image
Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată

OK! Magazine

image
Ducesa recunoscută doar după perlele ei într-o imagine nud cu un bărbat misterios: scandalul care a zguduit Marea Britanie