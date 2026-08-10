O explozie puternică a avut loc luni, 10 august, în zona unei fabrici de arme și muniții a companiei bulgare EMCO, deținută de omul de afaceri Emilian Gebrev, care a furnizat arme Ucrainei. Aproximativ 300 de muncitori au fost evacuați, iar autoritățile au restricționat accesul în zonă.

Aproximativ 300 de muncitori de la această fabrică de arme şi muniţii au fost evacuaţi, scrie Agerpres.

Explozia, care a putut fi resimţită pe o rază de 15 kilometri, s-a produs în jurul orei locale 10:00 în vecinătatea fabricii EMCO din localitatea Beliţa (centrul Bulgariei). Ministrul de interne, Ivan Demerdjiev, a explicat că „cel mai probabil” explozia s-a produs ca urmare a unui accident şi a anunţat că nu s-au înregistrat victime.

Autoritățile bulgare au evacuat, ca măsură de precauție, localitățile din apropierea fabricii de muniții din satul Belița, unde a izbucnit un incendiu în urma unei explozii. Muncitorii au fost evacuați, iar accesul în zonă a fost restricționat.

Cinci autospeciale de pompieri și unități de jandarmerie au intervenit la fața locului.

Potrivit lui ministrului de Interne, au fost luate măsuri pentru stingerea incendiului în clădirea în care a izbucnit.

„Când sunt implicate materiale explozive, trebuie să luăm măsuri pentru a proteja şi viaţa şi sănătatea pompierilor. Dorim să ne asigurăm că, în cazul extinderii incendiului, nicio persoană nu va fi rănită şi flăcările nu se vor răspândi la alte clădiri”, a spus el.

Primarul orașului învecinat Treavna, Dencho Minev, a informat anterior într-o postare pe Facebook că s-au produs explozii într-o parte a depozitelor fabricii din Beliţa, după ce un camion a luat foc, şi că zona a fost izolată.

Nu au existat victime sau răniţi în urma incendiului, a anunţat şi Minev pe Facebook. Incendiul din unitate a fost stins de pompierii din Treavna şi Gabrovo. Toţi muncitorii au fost evacuaţi de fabrica de muniţii EMCO Ltd., a adăugat Minev.

„În prezent se lucrează la stingerea incendiilor care s-au extins în zonele împădurite din apropierea locului incidentului. Cauzele incendiului vor fi stabilite abia într-o etapă ulterioară. Din cauza fumului şi a poluării aerului, îndemnăm oamenii să ţină ferestrele caselor închise, să folosească măşti de protecţie şi să evite ieşirile în aer liber”, a mai declarat Minev.

Autoritățile au instalat o stație mobilă pentru monitorizarea calității aerului, după ce fumul gros s-a răspândit pe o suprafață extinsă. Polițiștii, pompierii și reprezentanții autorităților de mediu se află la fața locului.

Sistemul BG-ALERT a fost activat, iar populația a fost sfătuită să evite zona și să respecte indicațiile autorităților.

„Conform informaţiilor iniţiale, un incendiu a izbucnit într-un camion, urmat de explozii într-o parte a depozitelor fabricii. Noroi groşi de fum se ridică deasupra zonei.

Îi îndemnăm pe cetăţeni să nu se apropie de zonă şi să respecte instrucţiunile autorităţilor de aplicare a legii şi ale instituţiilor competente. În prezent, nu există informaţii despre decese sau răniri”, a adăugat administraţia regională.