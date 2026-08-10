 Senatorul Robert Ghiță, acuzat de soție că a agresat-o și a dat-o afară din locuință. A fost emis ordin de protecție | adevarul.ro
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Senatorul Robert Ghiță, acuzat de soție că a agresat-o și a dat-o afară din locuință. A fost emis ordin de protecție

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Senator neafiliat Robert Ghiță, ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri din Olt, se confruntă cu acuzații de violență domestică din partea soției, care a obținut un ordin de protecție provizoriu împotriva acestuia. 

senatorul neafiliat robert ghita la pupitrul senatului
Senatorul Robert Ghiță este acuzat de violență domestică. FOTO: Facebook/ Robert Ghiță

Documentul emis de autorități îi interzice senatorului Robert Ghiță să se apropie la mai puțin de 100 de metri de victimă, precum și de domiciliul sau locul său de muncă, iar nerespectarea măsurii constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la cinci ani. 

Potrivit declarațiilor victimei, atitudinea senatorului s-a modificat radical după ce acesta a devenit parlamentar, noul statut influențându-i comportamentul într-un mod negativ. Femeia susține că soțul său a început să consume alcool tot mai frecvent, iar anturajul său a contribuit la deteriorarea relației. Amenințările au precedat actele de violență fizică, iar ultimul incident a avut loc în noaptea de 31 iulie spre 1 august, când senatorul ar fi lovit-o. 

De asemenea, aceasta afirmă că a fost alungată din locuință și că, ulterior, a fost supusă unor presiuni pentru a accepta divorțul la notar, fiind șantajată cu declarații false privind părăsirea voluntară a domiciliului. Motivul pentru care nu a raportat anterior episoadele de violență ține de situația sa financiară precară, întrucât nu are o locuință proprie, s-a angajat recent și are în întreținere doi copii minori.

„După ce a devenit senator, atitudinea lui față de mine s-a schimbat la 180 de grade. Noul rol i s-a urcat la cap și a început să bea tot mai des. Cred că și anturajul lui a devenit o problemă. A început să vină acasă băut tot mai des și să mă amenințe, apoi a devenit tot mai violent. Ultima dată m-a bătut în noaptea de 31 iulie spre 1 august. Nu vreau să cer divorțul de el. M-a contactat de mai multe ori să mă șantajeze pentru a accepta să divorțăm la notar, pentru că altfel se duce la poliție să spună că am părăsit domiciliul, în locul alungării din locuință. În trecut nu am mai raportat episoadele de violență, având în vedere situația mea mai delicată. Nu am unde să locuiesc, abia m-am angajat și nu am cum să îmi asigur traiul zilnic, pentru că mai am și doi copii minori care trebuie îngrijiți. În ultimul apel, în cadrul căruia părea beat, m-a amenințat că se duce la poliție să reclame că am părăsit locuința”, a precizat victima, pentru „Adevărul”.

Reacția senatorului

Contactat de „Adevărul” pentru un drept la replică, Robert Ghiță a refuzat să ofere detalii și a respins acuzațiile, calificându-le drept neadevărate. 

„Cele spuse sunt niște minciuni, iar poliția va decide”, a fost răspunsul senatorului. 

Ordinul de protecție provizoriu îi interzice politicianului să se apropie de soția sa la o distanță mai mică de 100 de metri, atât în cazul locuinței, cât și al locului de muncă al acesteia. 

Documentul precizează că măsurile devin obligatorii imediat după emitere, iar încălcarea lor poate atrage pedepse cu închisoarea între șase luni și cinci ani. Ordinul poate fi contestat la Judecătoria Slatina în termen de 48 de ore de la comunicare.

„Agresorului i s-a adus la cunoștință faptul că nerespectarea/încălcarea oricăreia din măsurile dispuse prin prezentul ordin de protecție provizoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, în conformitate cu art. alin. (2) din Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Agresorului i s-a adus la cunoștință faptul că obligațiile și interdicțiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele protecție provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somație și fără trecerea vreunui termen. Prezentul ordin poate fi contestat, în termen de 48 de ore de la comunicare, la Judecătoria Slatina. Prezentul ordin va fi comunicat structurilor Poliției Române în a căror rază de competență teritorială se află locui victimei și a agresorului, în situația în care acestea nu se află în raza de competență teritorială a structurii emitente”, se arată pe ordinul de restricție. 

Un istoric politic scurt și zbuciumat

Robert Ghiță a atras atenția publică încă din momentul în care și-a câștigat locul în Parlament, fiind unul dintre cei șase aleși ai Partidului Oamenilor Tineri care nu au declarat niciun venit în anul 2023 și nu au avut un loc de muncă înainte de a depune jurământul. 

Conform declarației de avere, veniturile sale pe parcursul anului 2023 au fost zero. În ceea ce privește bunurile, acesta deține un apartament în Slatina, achiziționat în 2020, un alt apartament dobândit în 1986 prin reconstituire de drept proprietate, precum și o treime dintr-o casă de vacanță din comuna Teslui, județul Olt, moștenită în 2022. De asemenea, figurează cu un autoturism fabricat în anul 2006. 

De asemenea, senatorul de Olt mai este cunoscut publicului și pentru probleme legate de CV-ul său. 

Acesta a menționat că a urmat, între anii 2005 și 2009, patru ani de studii la Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, însă sistemul Bologna fusese deja implementat în România începând cu anul universitar 2005-2006, iar durata studiilor de licență pentru această specializare este de trei ani, nu de patru. 

În luna mai 2025, Robert Ghiță a părăsit grupul parlamentar al POT, în urma desființării acestuia după mai multe transferuri ale aleșilor către alte formațiuni. 

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