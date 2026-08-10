 Guvernul alocă încă 5,1 milioane de lei pentru lucrările de urgență pe Dunăre. Banii merg la dragaje pentru a proteja centrala de la Cernavodă | adevarul.ro
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Guvernul alocă încă 5,1 milioane de lei pentru lucrările de urgență pe Dunăre. Banii merg la dragaje pentru a proteja centrala de la Cernavodă

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Guvernul se reunește în cadrul unei ședințe de urgență luni, 10 august, la Palatul Victoria, de la ora 16:00. Executivul urmează să aloce bani pentru intervenții pe Dunăre, pentru ridicarea nivelului apei.

FOTO: Gov.ro
FOTO: Gov.ro

Guvernul propune alocarea suplimentară a 5,1 milioane de lei pentru intervenții de urgență pe Dunăre, menite să redistribuie o parte din debitul brațului Bala către Dunărea Veche și să reducă riscul afectării funcționării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Măsura are ca scop reducerea riscului de afectare a funcționării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, pe fondul secetei hidrologice severe.

„Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea suplimentării fondurilor necesare finanțării unor cheltuieli urgente și neprevăzute, în vederea realizării, în regim de urgență, a unei intervenții temporare pentru redistribuirea unei părți din debitul brațului Bala către Dunărea Veche.

Măsura urmărește gestionarea efectelor secetei hidrologice severe și reducerea riscului de afectare a funcționării Sistemului Electroenergetic Național, determinat de posibilitatea indisponibilizării unităților Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern.

Fondurile vor fi utilizate astfel:

  • 2,55 milioane de lei – lucrări de dragaj la punctul critic Cochirleni, km fluvial 309–304, pentru aproximativ 50.000 mc;
  • 2,55 milioane de lei – lucrări de dragaj la punctul critic Caragheorghe-Turcescu, km fluvial 345–342, pentru aproximativ 50.000 mc.

Banii provin din Fondul de rezervă bugetară și sunt destinați, potrivit notei de fundamentare, unor lucrări de dragaj menite să ajute la redistribuirea unei părți din debitul brațului Bala către Dunărea Veche, astfel încât să fie menținute condițiile necesare în zona Cernavodă.

Costul estimat în document este de 51 de lei pentru fiecare metru cub de material dragat.

Lucrările fac parte din intervenția de urgență prin care autoritățile încearcă să ducă o parte mai mare din debitul Dunării către Dunărea Veche, pe traseul care ajunge în zona Cernavodă.

De ce este nevoie de intervenție

România se confruntă în această perioadă cu o secetă hidrologică severă, care a dus la scăderea debitelor și a nivelurilor Dunării.

Situația este importantă pentru centrala de la Cernavodă deoarece nivelul și debitul apei din zona respectivă trebuie să permită asigurarea apei necesare funcționării instalațiilor centralei.

Nota de fundamentare avertizează că menținerea condițiilor hidrologice actuale poate crește riscul de indisponibilizare a unor unități ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă și, implicit, poate pune presiune suplimentară pe funcționarea Sistemului Energetic Național.

Intervenția urmărește tocmai reducerea acestui risc prin modificarea temporară a modului în care este distribuit debitul Dunării la bifurcația Bala–Dunărea Veche.

Cei 5,1 milioane de lei reprezintă doar o parte din necesarul financiar estimat pentru întreaga intervenție. Potrivit documentelor citate în nota de fundamentare, Administrația Fluvială a Dunării de Jos a estimat costurile totale ale operațiunilor necesare la aproximativ 17,5 milioane de lei.

Din totalul de 17,5 milioane de lei, aproximativ 6,3 milioane de lei sunt destinate intervențiilor propriu-zise, 5,8 milioane de lei pentru dragaje și 5,4 milioane de lei pentru recuperarea și demobilizarea echipamentelor.

Guvernul a mai alocat 7 milioane de lei pentru intervenția de la Bala, la sfârșitul lunii iulie.

Autoritățile încearcă să câștige timp pentru Cernavodă

Intervenția de pe Dunăre nu presupune creșterea debitului fluviului, ci modificarea temporară a modului în care apa este distribuită între brațele Dunării, astfel încât mai multă apă să ajungă pe Dunărea Veche, către zona Cernavodă.

În ultimele zile, autoritățile au intervenit deja în zona Bala prin amplasarea controlată a unor barje, iar operațiunea a avut ca obiectiv creșterea nivelului apei în zona prizei de apă a centralei.

Potrivit informațiilor prezentate duminică de autorități, nivelul apei în zona de captare de la Cernavodă a beneficiat de o creștere de aproximativ 8 centimetri față de evoluția prognozată, ceea ce a permis menținerea în funcțiune a Unității 2 pentru perioada următoare.

În paralel, lucrările de dragaj pentru care Guvernul pregătește acum încă 5,1 milioane de lei sunt menite să susțină intervenția și să îmbunătățească temporar condițiile de curgere a apei către Dunărea Veche.

Decizia Guvernului vine într-un moment în care seceta afectează deja producția de energie și pune presiune pe întregul sistem energetic național.

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