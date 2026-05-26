SANITAS respinge noua lege a salarizării și anunță proteste. Nemulțumiri în Sănătate și Educație: „Proiectul a fost făcut «pe genunchi»”

Federația SANITAS din România a anunțat marți, 26 mai, că respinge „categoric” proiectul noii legi a salarizării unitare, acuzând Guvernul că propune un sistem „inechitabil, incomplet și profund defavorabil” pentru angajații din sănătate și asistență socială. În semn de protest, sindicaliștii au anunțat că vor picheta Ministerul Muncii joi, pe 28 mai.

Sindicaliștii susțin că noua lege, aflată în transparență decizională după prezentarea făcută de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, riscă să ducă la plafonarea sau chiar reducerea veniturilor pentru mai mult de jumătate dintre salariați.

„Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune”, au transmis reprezentanții SANITAS într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Potrivit sindicaliștilor, forma actuală a proiectului este foarte diferită de variantele discutate în ultimele luni cu reprezentanții Guvernului și ai Ministerul Sănătății.

„Nu putem considera acest proiect rezultatul unui dialog social real atunci când elementele esenţiale discutate şi asumate în procesul de negociere nu se regăsesc în forma introdusă de Ministerul Muncii în procesul de transparenţă decizională.

Avertizăm Guvernul - indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea - că nu este posibil să ceară stabilitate, performanţă şi asumare din partea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială, în timp ce construieşte un mecanism salarial care reduce veniturile şi adânceşte inechităţile”, au mai transmis reprezentanții federației.

Președintele SANITAS, Iulian Pope, a declarat că proiectul a fost făcut „pe genunchi” și că avantajele salariale ar favoriza mai ales parlamentarii și angajații din ministere și agenții guvernamentale.

Proteste anunțate începând de joi

În semn de protest, sindicaliștii au anunțat că vor picheta Ministerul Muncii pe 28 mai, iar pe 3 iunie vor protesta în Piața Victoriei și în fața Parlamentului.

Noua lege a salarizării, considerată unul dintre jaloanele importante asumate de România prin PNRR, prevede plafonarea sporurilor și aplicarea integrală a noii grile salariale de la 1 ianuarie 2027.

Nemulțumiri și în Educație

Schimbările au stârnit nemulțumiri și în Educație, unde sindicatele critică noul sistem de premiere a profesorilor. Conform proiectului, cei mai buni profesori ar putea primi bonusuri între 10% și 20% din salariul de bază, pentru perioade cuprinse între trei luni și un an. Primele ar urma să fie acordate pentru maximum 30% dintre angajații unei școli.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a explicat că printre criteriile de evaluare s-ar putea regăsi rezultatele elevilor, reducerea absenteismului, implicarea în activități remediale și utilizarea tehnologiilor digitale în procesul educațional.

Sindicatele din învățământ susțin însă că noua grilă salarială duce la „aplatizarea” diferențelor dintre profesorii debutanți și cei cu vechime mare. „Diferența între salariul de intrare în sistem și salariul de ieșire din sistem este foarte mică. Are loc o aplatizare a grilei de salarizare și va dispărea orice fel de motivație”, a declarat Marius Nistor, conform Știrilor Pro TV.

La rândul său, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, s-a opus ideii ca profesorii să fie evaluați de elevi și părinți, considerând că un astfel de sistem ar fi prea subiectiv.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a anunțat că joi vor începe discuțiile cu reprezentanții Ministerului Muncii pentru stabilirea criteriilor finale de acordare a bonusurilor de performanță.