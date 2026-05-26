Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Soția lui Călin Georgescu a plătit din salariul de 2.000 de lei o parte din amenda uriașă primită de fostul candidat de la AEP

O parte din amenda de 200.000 de lei primită de Călin Georgescu de la Autoritatea Electorală Permanentă a fost achitată de soția sa, Cristela Georgescu. 

Din ce trăiește Călin Georgescu? FOTO: INQUAM Photos Octav Ganea

Plata a fost înregistrată pe 8 aprilie 2025 și a fost făcută pe numele Cristelei Georgescu. Din totalul sancțiunii, aceasta a achitat 32.500 de lei, potrivit unor documente prezentate de Antena 3 CNN.

Informația ridică noi semne de întrebare privind sursele de venit ale familiei Georgescu, în condițiile în care fostul candidat la alegerile prezidențiale nu mai are venituri declarate de aproximativ doi ani.

Potrivit ultimei declarații de avere depuse în 2024, Călin Georgescu menționa că obținea un salariu anual de 72.000 de lei de la Universitatea din Pitești, însă în prezent nu mai este angajat al instituției.

În aceeași declarație de avere, Cristela Georgescu apărea cu venituri de aproximativ 25.458 de lei pe an, adică în jur de 2.100 de lei lunar, provenite din firma sa.

Cu toate acestea, fostul candidat continuă să afișeze un stil de viață care a atras atenția în spațiul public. Georgescu apare la evenimente însoțit de bodyguarzi și se deplasează cu mașină cu șofer. Familia locuiește într-o vilă de lângă București, despre care acesta declara anterior că a fost cumpărată în timpul campaniei electorale.

În declarația de avere, Georgescu mai menționa două depozite bancare deschise la OTP Bank, în valoare totală de peste 260.000 de euro, precum și un teren intravilan de peste 3.000 de metri pătrați în județul Brașov.

Întrebat public din ce trăiește, Călin Georgescu a evitat să ofere un răspuns concret.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră”, declara acesta într-o intervenție la Realitatea TV.

Amenda de 200.000 de lei reprezintă cea mai mare sancțiune prevăzută de lege în cazul încălcării regulilor de finanțare electorală și a fost aplicată de AEP după controalele privind campania prezidențială din 2024.

AEP a descoperit mai multe nereguli privind finanțarea campaniei sale și l-a amendat pentru încălcarea a 8 articole din legea finanțării campaniei electorale.

Astfel, el a fost amendat cu:

  • 50.000 de lei pentru cheltuieli care au fost achitate din alte surse de finanțare decât cele prevăzute de lege;
  • 25.000 de lei pentru utlizarea de materiale de propagandă electorală a căror sursă de finanțare este necunoscută;
  • 25.000 de lei pentru nerespectarea termenului de 30 de zile pentru transmiterea declarației cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă online, producția perioada și spațul de difuzare al acestora;
  • 50.000 de lei pentru neconcordanțe între sumele înscrise în raportul de detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale precum și declarația privind cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei depuse de mandatarul financiar la AEP cu cele din documentele justificative; 
  • 50.000 de lei pentru nerespectarea termenului de 15 zile de transmitere a clarificărilor și informațiilor solicitate;

AEP a sesizat inclusiv Poliția și Parchetul General în legătură cu aspectele constatate în timpul verificărilor.

