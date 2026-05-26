Răzbunare în cârje în America: un bărbat a distrus mai multe terenuri de pickleball pentru că sportul „i-a stricat vara”

Un caz neobișnuit de vandalism a stârnit reacții în toată America: un bărbat din Pennsylvania a fost arestat după ce a tăiat fileurile mai multor terenuri de pickleball dintr-un parc public, invocând drept motiv o accidentare suferită în timp ce practica acest sport.

Saif Kaleem, un american de 31 de ani, din Tannersville, se confruntă cu acuzații de distrugere de bunuri și pătrundere ilegală după actele de vandalism comise la TLC Park și Mountain View Park, două terenuri de pickleball din statul Pennsylvania.

Totul a început pe 12 mai, când camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat tăind un fileu la TLC Park, după care s-a urcat în mașină și a plecat. Același vehicul a fost înregistrat ulterior intrând în Mountain View Park în jurul orei 21:00, pe 14 mai

.Un detaliu a atras imediat atenția publicului: în imaginile de supraveghere, Kaleem era văzut deplasându-se în cârje atunci când a vizitat ambele parcuri pentru a tăia fileurile.

Odată identificat și reținut, Kaleem nu a negat faptele. Dimpotrivă, în timpul audierii, Kaleem a povestit că a suferit recent o accidentare la pickleball la Mountain View Park. Și a mărturisit că a tăiat fileurile din toate parcurile invocând faptul că „vara lui a fost distrusă" de acest sport.

Deși acuzațiile sunt de natură contravențională și nu implică violență față de persoane, precedentul este unul remarcabil: pentru prima dată, un caz de vandalism e motivat de frustrare legată de pickleball.

Ce este pickleball, sportul care a divizat America

Cazul vine pe fondul unui fenomen mai larg: creșterea popularității pickleballului a dus și la o explozie a numărului de accidentări în rândul jucătorilor. Sportul are o istorie care datează din 1965 și combină elemente din tenis, badminton și ping-pong. Este jucat pe un teren mai mic decât cel de tenis, cu palete solide și o minge de plastic ușoară. În ultimii ani, după pandemia de COVID-19 a cunoscut o creștere spectaculoasă a numărului de practicanți în Statele Unite, ajungând să fie considerat unul dintre cele mai rapide sporturi în expansiune din America de Nord. Tocmai această popularitate a creat și tensiuni – de la certuri între vecini legați de zgomotul specific al jocului, până la cazuri de vandalism, ca acum.