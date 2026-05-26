Președintele SUA, Donald Trump, după examenul medical anual: „Totul a decurs perfect”

Donald Trump a anunțat marți, 26 mai, că rezultatele celui mai recent control medical au fost „perfecte”, în contextul în care întrebările privind starea sa de sănătate devin tot mai frecvente înainte de împlinirea vârstei de 80 de ani.

„Totul a decurs PERFECT”, a scris liderul american pe platforma sa, Truth Social, după ce a petrecut mai bine de trei ore la spitalul militar Walter Reed, de lângă Washington.

Casa Albă nu a publicat imediat un raport medical detaliat și nici o scrisoare semnată de medicul președintelui, iar nivelul informațiilor făcute publice rămâne la decizia administrației americane, notează The Guardian.

Donald Trump, cel mai în vârstă președinte ales vreodată în Statele Unite, și-a construit imaginea politică inclusiv pe ideea de vitalitate și energie, folosind adesea starea de sănătate a rivalului său politic, Joe Biden, ca temă de atac.

Potrivit presei americane, liderul republican are de mai mult timp un hematom vizibil pe mâna dreaptă, acoperit cu machiaj și explicat de Casa Albă prin administrarea regulată de aspirină pentru prevenție cardiovasculară.

Administrația americană a confirmat recent și faptul că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune considerată comună și benignă, care poate provoca umflături și crampe.

În timpul primului său mandat, Donald Trump a fost criticat pentru lipsa de transparență privind starea sa de sănătate, mai ales după infectarea cu Covid-19 din octombrie 2020, când a fost internat tot la Walter Reed.

Raportul medical publicat după controlul din octombrie 2025 arăta că președintele era „în stare excelentă de sănătate” și avea o „vârstă cardiacă” cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta biologică.

Între timp, opoziția democrată continuă să ridice semne de întrebare privind capacitatea sa mentală, distribuind frecvent imagini în care Trump apare cu ochii închiși la ședințe sau criticând mesajele sale publicate pe Truth Social.

Totuși, starea sa de sănătate nu generează în rândul opiniei publice americane același nivel de îngrijorare ca în cazul lui Joe Biden spre finalul mandatului său.

Un sondaj realizat recent de Washington Post/ABC News/Ipsos arată însă că 59% dintre americani consideră că Donald Trump nu are capacitățile mentale necesare pentru a conduce țara, iar 55% cred că nu are nici sănătatea fizică necesară.

Președintele american respinge aceste îndoieli și susține că se află într-o formă excelentă.

„Mă simt ca acum cincizeci de ani. E o nebunie”, declara Trump în luna mai.