Programul SAFE, în criză de timp. MApN riscă să piardă miliarde din fonduri europene dacă nu semnează 12 contracte în 4 zile

Ministerul Apărării Naționale are la dispoziție doar patru zile pentru a semna 12 contracte esențiale pentru înzestrarea Armatei Române, în cadrul programului european SAFE, care vizează achiziții militare de miliarde de euro.

Dacă ministerul și companiile din industria de apărare nu ajung la un acord până la termenul-limită de vineri, România riscă să piardă finanțarea europeană, estimată la aproape 9 miliarde de euro, destinată modernizării capacităților militare.

Surse din cadrul MApN susțin că negocierile au devenit tensionate, după ce unele firme producătoare de armament ar fi modificat ofertele inițiale, inclusiv prin creșteri de preț. În acest context, ministerul ar refuza semnarea contractelor în noile condiții, considerând că acestea nu mai respectă înțelegerile inițiale, notează Digi24.

Mai multe dintre contractele aprobate de Parlament nu au fost încă semnate, pe fondul divergențelor apărute în timpul negocierilor dintre stat și furnizorii de echipamente militare.

De cealaltă parte, conducerea MApN susține că presiunea termenului este exploatată de unele companii, care ar încerca să renegocieze în avantajul lor.

„Prețurile astea umflate nu vor fi acceptate vreodată de Ministerul Apărării. Și asta nu pentru că spune ministrul, ci pentru că asta este forma care a fost trecută prin CSAT și prin Parlamentul României”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, pe 15 mai.

Acesta a precizat că există un plafon clar aprobat instituțional, iar orice modificare substanțială a ofertelor nu poate fi acceptată.

Programul SAFE prevede un împrumut european de aproximativ 9 miliarde de euro pentru România, bani care urmează să fie împărțiți între 15 contracte de înzestrare. Până în prezent, doar trei dintre acestea au fost semnate.

Analiștii militari atrag însă atenția că unele dintre achizițiile vizate sunt orientate către tehnică militară clasică, în condițiile în care războiul modern pune accent pe tehnologii noi.

„Poate fi considerat un anumit, să-i spunem eșec, concentrarea pe dezvoltarea, achiziția anumitor platforme clasice… Ar fi trebuit poate să ne concentrăm pe dezvoltarea noilor tehnologii: drone, sisteme antidronă, implementarea inteligenței artificiale în activitatea militară”, a explicat generalul în rezervă Dorin Toma.

În cazul în care contractele vor fi semnate, livrările ar trebui realizate până în 2030. Totuși, există riscul ca unele companii să nu respecte termenele, situație în care Ministerul Apărării ar putea aplica penalități sau chiar rezilierea contractelor.

Prin programul SAFE, Armata României urmează să fie dotată cu blindate de luptă, nave militare, elicoptere, drone și sisteme de rachete, într-un amplu proces de modernizare finanțat din fonduri europene.