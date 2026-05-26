Șeful Organizației Patronale Industria de Apărare îl contrazice pe ministrul Apărării: „MAI ne-a implicat în programul SAFE, nu MApN”

Răzvan Pîrcălăbescu, director general al ROMARM și președinte al OPIA (Organizația Patronală Industria de Apărare), a declarat că Ministerul Afacerilor Interne a fost instituția care a implicat compania în programul SAFE pentru producerea armamentului individual tip NATO în România, nu Ministerul Apărării Naționale.

Declarația a fost făcută în cadrul conferinței „Reindustrializarea României prin dezvoltarea industriei de apărare”, organizată de Financial Intelligence, cu sprijinul OPIA și al Senatului României.

„Ministerul Afacerilor Interne chiar ne-a implicat în programul SAFE. Știți că, atunci când trebuie s-o recunosc, o recunosc! Am primit solicitări de la dumnealor, pentru a ne implica direct”, a afirmat Pîrcălăbescu.

ROMARM este implicată în proiectul pentru producerea armamentului individual tip NATO, într-un contract estimat la peste 816 milioane de euro. Potrivit documentelor apărute în spațiul public, furnizorii sunt asocierea dintre SSI Legion SRL, subsidiara americană Sig Sauer, și ROMARM prin fabrica de arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu.

În cadrul aceleiași conferințe, șeful ROMARM a susținut că România ar trebui să aloce suplimentar 2% din PIB pentru dezvoltarea industriei de apărare.

„Dacă noi vom aloca acești 2,45% pentru buna funcționare a Ministerului Apărării și vom aloca un alt procent de 2% pentru industria de apărare, cu siguranță vom reuși (...) să aducem un plus valoare în economia națională”, a declarat acesta.

Pîrcălăbescu a cerut și sprijin mai mare pentru companiile românești din domeniu.

„Trebuie să avem comenzi (...) dedicate industriei naționale de apărare din România. Ai capital românesc, ai prioritate, cum se întâmplă și în alte state”, a spus directorul ROMARM.

Totodată, acesta a lansat critici la adresa unor declarații făcute anterior de ministrul Apărării, Radu Miruță, care afirmase că în unele fabrici din industria de apărare „plouă și cresc copaci”.

„Dacă noi proiectăm o imagine în media, la nivel internațional, și spunem: industria de apărare din România este praf și ne cresc copaci în ea (...) orice inamic o să râdă și o să spună mâine mergem peste România”, a afirmat șeful OPIA.

Acesta a susținut și că actualele reguli de guvernanță corporativă îngreunează activitatea companiilor de stat din domeniu.

„Nu poți să faci în companiile de stat o legislație pentru guvernanță corporativă, dar tu să ai restricții să nu poți să cumperi o linie de producție sau să nu poți să-ți cumperi un calculator”, a declarat Pîrcălăbescu.

La eveniment au participat mai mulți oficiali și foști lideri din domeniul apărării, printre care Nicoleta Pauliuc, Mihai Fifor și generalii Daniel Petrescu și Ștefan Dănilă.