Cum a apărut un lac ilegal de 50 de hectare adânc de 11 metri sub ochii îngăduitori ai autorităților din Olt

O operațiune masivă de control a Administrației Naționale „Apele Române” a scos la iveală, în județul Olt, una dintre cele mai mari balastiere ilegale din țară, care a generat un prejudiciu estimat la peste 10 milioane de lei. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză autoritățile locale de complicitate, după ce o firmă cu puternice conexiuni politice a exploatat fără autorizație 75 de hectare de teren, excavând până la 11 metri adâncime sub pretextul amenajării unui iaz piscicol.

Controlul din 25 mai vine după un altul efectuat cu aproximativ o lună în urmă ca urmare a unei sesizări prin intermediul aplicației Inspectorul Balastierelor. La acel moment s-a descoperit, la Piatra-Olt, o altă balastieră care funcționa ilegal, ministrul Diana Buzoianu luându-i la rost, atunci, pe reprezentanții Serviciului de Gospodărire a Apelor Olt pentru faptul că nu au controlat și nu au sancționat reprezentanții firmei care a exploatat ilegal agregate minerale.

„Toate aceste lacuri gigantice nu existau în urmă cu câțiva ani de zile”

În cazul acestui ultim control, au venit pe teren alături de Diana Buzoianu doi inspectori din cadrul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu, dar și directorul Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Doru Dragoș, care le-au prezentat jurnaliștilor constatările.

„Suntem în județul Olt, unde în ultimii mulți ani de zile nu s-au făcut cu adevărat controale. Ce vedeți în jurul dumneavoastră (n. red. - la Piatra-Olt), toate aceste lacuri gigantice, ele nu existau în urmă cu câțiva ani de zile. Era pământ, cum este aici. (...) Pe o bucățică foarte mică și-au luat aviz de gospodărire a apei, după au început lucrările fără să-și obțină niciun fel de autorizație. Vorbim de una dintre cele mai mari balastiere din țară. Mineralport este de altfel un operator care, când am ajuns prima dată în Olt, și-a închis toate ușile. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Când ne-am întors pe același drum, de unde stațiile astea erau funcționale, brusc, când am ajuns noi, în 15 minute erau toți plecați, nu mai găseai niciun om cu care să vorbești”, a declarat Diana Buzoianu.

Cel mai recent control, care a vizat tot județul Olt, a pornit, a mai precizat Buzoianu, de la Pond Star, firma care exploata balastiera controlată anterior.

„La Mineralport au fost identificate 75 de hectare exploatate fără absolut niciun fel de autorizație”

„La Mineralport au fost identificate 75 de hectare exploatate fără absolut niciun fel de autorizație. Am cerut să fie făcute măsurători topografice, care au fost realizate și care ne-au scos la iveală peste 10 milioane lei prejudicii numai în pietrișul care a fost scos aici și care n-a fost plătit niciodată. Ca să înțelegem, vreau să vadă toată lumea. Toată zona aceasta ea nu exista, era pământ înainte. Practic au creat acest lac din absolut nimic. Și vreau să mulțumesc și să-i felicit și pe inspectorii de la ABA Jiu, pentru că inspectorii de la ABA Olt, care sunt responsabili și care ar fi trebuit să facă aici controale, vreau să vă spun că au zis că n-au văzut aceste ilegalități”, a mai declarat Buzoianu.

Șefa Ministerului Mediului a evaluat la câteva zeci de mii de camioane agregatele exploatate ilegal. „Este o ilegalitate care se vede din satelit. Cu toate acestea, n-a fost nici măcar o dată verificată. Aici nu există nicio autorizație de gospodărire a apei, care ar trebuit să fie obținută înainte să fie făcute aceste lucrări. Aici vorbim de milioane de lei profit, n-a fost niciodată un leu plătit la stat din taxe și impozite”, a mai afirmat Buzoianu.

Lângă balastieră funcționează și o stație de spălare și sortare, care este autorizată, deși, susține ministrul Mediului, ar trebui modificată legislația astfel încât, în cazuri de acest fel, să poată fi retrasă autorizația dacă sunt exploatate minerale extrase ilegal.

„Stația de sortare-spălare agregate minerale, adică cea care sortează materialul brut, este autorizată din punct de vedere al gospodăririi apelor, adică cei de la ABA Olt au venit, au emis autorizație pentru funcționarea stației. Ceea ce nu văzut - și este foarte ciudat, pentru că stația se alimentează cu material extras din iaz, este la 100 de metri față de stație - sunt niște benzi transportoare care duc marfa în stație, iar exploatarea nu au văzut-o. Au zis – marfa nu ne interesează de unde este, noi vă reglementăm doar partea de funcționare a stației”, a completat Ionică Ștefan, șef-serviciu în cadrul ABA Jiu.

Balastiera funcționează din 2011, când reprezentanții firmei au solicitat un aviz de gospodărire a apelor pentru amenajare iaz piscicol, o modalitate des folosită pentru exploatarea agregatelor minerale.

Între timp legislația a fost modificată, astfel că cei care solicită amenajarea unui iaz piscicol trebuie să se autorizeze și pentru exploatarea agregatelor minerale. „Ei știu foarte bine legislația. Motivul pentru care nu au obținut o autorizație de gospodărire a apelor a fost următorul: declarând în baza avizului la ANRM, au obținut acel aviz plătind redevența, o parte din redevență, iar neobținând autorizația de gospodărire a apelor nu aveau nicio limitare în ceea ce privește modul de exploatare. Legislația spune că nu pot să depășească o suprafață de 10 hectare, iar în momentul în care se atinge nivelul hidrostatic, adică se atinge luciul apei, nu poți să te duci mai în jos de 3,5 metri. În realitate...”, a mai precizat inspectorul Ionică Ștefan.

În balastiera controlată s-au atins nu 3,5 m adâncime, ci 11 metri, conform măsurătorilor efectuate în cadrul controlului.

O altă limitare legală în privința construirii iazurilor piscicole este suprafața exploatată, care nu trebuie să depășească 10 hectare, or în cazul balastierei care funcționează ilegal, conform acuzaților ministrului medului, este vorba de peste 50 hectare.

„Responsabilitatea ANAR este să ia și măsurile disciplinare”

Buzoianu a mai afirmat că trebuie de asemenea rezolvată problema inactivității SGA Olt, care ar fi trebuit să controleze ce se întâmplă în teren și care n-a deranjat sub nicio formă firma.

„Responsabilitatea ANAR este să ia și măsurile disciplinare împotriva oamenilor care ne vând gogoașa că ei ar fi putut să nu vadă ilegalitatea asta care este imposibil de acceptat pentru oricine”, a mai spus Buzoianu.

Directorul ANAR, Doru Cazan, a menționat la rândul său că instituția pe care o conduce este în curs să identifice amplasamentele.

„Suntem într-o campanie de a monitoriza toate punctele, inclusiv din imagini satelitare, coroborat cu aplicația care a fost lansată, cu Inspectorul Balastierelor, care este într-o dezvoltare continuă și se va dezvolta această aplicație”, a spus Cazan.

Cât despre Mineralport, firma ocolită de controale, ministrul Diana Buzoianu a evitat să dea detalii cu privire la deținător, afirmând în schimb că „Mineral port este la câteva click-uri distanță, este legat de cei mai importanți oameni politici din județ și de la nivel local. Devine o discuție legată de persoane (n. red. - dacă pronunță nume), or noi aici avem o discuție despre un caz absolut penal pentru care am făcut și vom face inclusiv pașii următori, să urmărim sesizarea penală pe care am făcut-o”, a mai spus Buzoianu. Ce a evitat să rostească direct Buzoianu este că firma aparține fostului partener de afaceri al actualului președinte al Consiliului Județean Olt și prim-vicepreședinte al PSD - Marius Oprescu.

Inspectorii din cadrul instituțiilor care ar trebui să facă astfel de controale, în toată țara, nu-și pot deseori desfășura activitatea pentru că sunt „sub o presiune foarte mare în momentul în care scot la iveală astfel de cazuri, sunt hărțuiți, sunt amenințați cu dosare penale, (...) amenințați inclusiv de oamenii care-și protejează business-urile”, a mai afirmat Buzoianu.

Cu toate acestea, numărul controalelor care vizează balastierele a crescut la nivel național de la aproximativ 40 pe lună, la 800 pe lună, a mai spus Buzoianu.

La acest moment, în amplasamentul în care ministrul Diana Buzoianu a mers cu jurnaliștii se mai desfășoară doar activitatea de sortare, cu material din depozit, activitatea de extracție fiind întreruptă.

„Vom propune un pachet de modificare a legislației inclusiv pentru a putea să confiscăm echipamentele”

De la momentul controlului desfășurat la balastiera pentru care a fost făcută sesizare s-au mai derulat pași, fiind făcute măsurători topografice și fiind estimat prejudiciul. Activitatea ilegală ar fi putut influența și comunitatea, prin afectarea pânzei freatice, dar acest aspect este încă în cercetare.

„Vom propune un pachet de modificare a legislației inclusiv pentru a putea să confiscăm echipamentele care sunt găsite în momentul în care se fac lucrările ilegale. Dacă vă uitați în spatele nostru, acolo sunt, de exemplu, echipamente care în mod evident au fost folosite pentru a realiza lucrări ilegale. În acest moment, confiscarea lor nu este legală. Vom modifica asta, vom propune să fie confiscate, să poată să fie inclusiv, așa cum se întâmplă, de exemplu, la infracțiunile silvice. La infracțiuni silvice poți să confiști camioanele cu care se transportă lemnul ilegal. La balastiere să poți să confiști toate echipamentele care sunt folosite la lucrări”, a mai spus Buzoianu.

Am încercat să contactăm pentru un punct de vedere reprezentanții Mineralport la numărul de telefon afișat pe site-ul oficial, însă fără succes.