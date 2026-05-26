Fostul ministru al Culturii, István Demeter, rupe tăcerea după demisie: „Retragerea sprijinului politic face parte din regulile jocului”

Fostul ministru al Culturii, István Demeter, a vorbit marți, 26 mai, într-un interviu despre demisia sa din funcție, tensiunile din interiorul UDMR și scandalul provocat de apariția înregistrării controversate în spațiul public. Demeter susține că nu se consideră trădat de liderii formațiunii care i-au cerut retragerea și afirmă că decizia face parte din „regulile jocului politic”.

Scandalul a izbucnit după apariția unei înregistrări audio în care Demeter ar fi spus: „Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p... în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, într-o discuție care ar fi avut loc în perioada în care activa în conducerea Radioului Public.

Fostul ministru susține, însă, că declarațiile au fost scoase din context și că înregistrarea ar fi fost modificată în anumite pasaje.

„Înregistrarea este în mare parte autentică, dar este modificată. Acolo unde, în anumite pasaje, apar cuvinte directe, obscene care stârnesc nemulțumiri, am convingerea că au avut loc intervenții adăugiri”, a declarat Demeter, într-un interviu acordat Mediafax.

Acesta a explicat că afirmațiile respective au fost făcute într-un moment de tensiune, în contextul unor anchete privind achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.

„Eram sub o presiune foarte mare și nu am spus că eu «îmi bag și îmi scot interesul național», ci am spus dimpotrivă, contrariul”, a precizat fostul ministru.

Demeter a povestit și cum a ajuns să își depună demisia, după discuții cu liderii UDMR și cu premierul interimar Ilie Bolojan.

„În astfel de funcții politice, ești întotdeauna propus pe către formațiune politică. Asta înseamnă că te-ai subsumat regulilor acele informațiuni. Cine te propune, acela poate să-ți ridice susținerea politică, său să solicite demisia, sau să te înlocuiască. Astea sunt regulile jocurilor”, a spus acesta.

Fostul ministru a precizat că amploarea scandalului și impactul public au accelerat decizia de retragere.

„De când a apărut acel articol, spațiul public, am avut mai multe discuții, schimburi de mesaje și discuții telefonice. Dar având în vedere amploarea pe care a căpătat-o problema și impactul pe care l-au estimat colegii din parlamentari și din conducerea UDMR, lucrurile s-au precipitat un pic. Și deși inițial stabilisem ceea ce am și declarat, că voi lua măsurile de verificare și după care voi lua decizia sau voi analiza ipoteza unei demisii…pe fondul acestor rostogoliri și acestei amplori pe care a căpătat-o prea grea problemă, domnul Kelemen mi-a adus la cunoștință decizia acord pe care a comunicat-o și public pe Facebook. Și eu de-îndată am avut o discuție și cu premierul Bolojan, iar în următoarele minute, am transmis demisia de onoare”, a afirmat Demeter.

Activitatea lui Demeter în media publică

În interviu, acesta a vorbit pe larg și despre activitatea sa în domeniul media publică și despre proiectele prin care Radio România și TVR au încercat să își consolideze prezența în Republica Moldova.

Demeter a susținut că achiziția postului „Vocea Basarabiei” a fost realizată în interesul statului român și că ulterior a fost vizat de mai multe anchete penale.

„Am fost anchetat în mai multe dosare legate de aceste activități, fiind acuzat că am prejudiciat statul român prin achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni”, a declarat fostul ministru.

El a negat categoric că ar fi avut contacte cu oameni de afaceri ruși sau că ar fi existat vreo ofertă reală privind „vânzarea radioului”.

„Nu exista nicio ofertă. Eu n-am avut contact cu niciun agent, nici rus, nici rusofon. Am avut contact sub atenta supraveghere și chiar îndrumare a serviciilor românești și moldovenești secrete și discrete, cum vreți să vă luați, sub atenta îndrumare și subordonare a reprezentanților din cadrul Guvernului României și din cadrul celor două camere ale Parlamentului, la care, ca și alte structuri de media publică din România, existau relații de subordonare”, a mai spus Demeter.