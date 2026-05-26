Rapid a anunțat oficial despărțirea de Costel Gâlcă. Ce au comentat suporterii după plecarea antrenorului

Clubul de fotbal Rapid s-a despărțit astăzi oficial de antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani), după ce gruparea giuleșteană a ratat obiectivul: calificarea în cupele europene. Rapid a terminat pe locul 5 în play-off.

Anunțul despărțirii a fost făcut pe pagina de Facebook a trupei de sub Podul Grant. Alături de „principal” au părăsit echipa și colaboratorii săi: Dumitru Uzunea (antrenor secund), Ciprian Prună (preparator fizic) și Marius Francisc (analist video).

La plecarea lui Gâlcă, unii au amintit faptul că acesta a fost nevoit să treacă prin momente grele pe plan personal, după ce și-a pierdut și tatăl, și fratele.

Un suporter, Alain Dirzu, a făcut sinteza unui an cu Gâlcă la timonă: „A lăsat impresia unui profesionist, dar Giuleştiul are nevoie de nerv, patos şi un joc spectaculos - lucruri care au lipsit în mandatul său. Mie nu mi-a plăcut filosofia lui de joc. Ce va fi în viitor, vom vedea. Sper ca Pancone să fie susținut mai mult decât a fost Şumi. De la un rapidist, aşteptările vor fi mult mai mari”.

Locul lui Costel Gâlcă ar urma să fie luat de Daniel Pancu (48 de ani), care nu va continua la CFR Cluj, formație pe care a dus-o până pe locul 3 (care asigură calificarea în Conference League).