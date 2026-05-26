Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Oana Gheorghiu acuză planuri de restructurare „copiate” în companiile de stat: „Același text, aceleași fraze, același template”

Vicepremierul Oana Gheorghiu critică modul în care sunt gestionate mai multe companii de stat, susținând că planurile de restructurare aprobate recent ar fi fost copiate aproape identic, în ciuda diferențelor majore dintre activitățile acestora.

Vicepremierul Oana Gheorghiu. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Într-o analiză publicată pe Facebook, aceasta vorbește despre pierderi de milioane de lei, lipsa unor reforme reale și documente de reorganizare care, spune ea, ar urma același model standardizat.

„Când pisica nu-i acasă, șoarecii joacă pe masă”, și-a început vicepremierul analiza, acuzând lipsa de eficiență în administrarea avuției publice.

„De ce luptăm pentru reforma companiilor de stat? Pentru că fiecare leu irosit într-o companie de stat care nu funcționează este un leu care nu ajunge la spitale, la școli, la drumuri, la pensii”, a scris Oana Gheorghiu.

Aceasta susține că mai multe planuri de restructurare aprobate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) în martie 2026 sunt practic identice, deși vizează companii cu activități diferite.

„Secțiunile de măsuri din cele patru planuri sunt textual identice. Același text, aceleași fraze, același template”, afirmă vicepremierul, care susține că „un singur plan a fost copiat de patru ori”.

Ea mai acuză lipsa de reacție a instituției în calitate de acționar majoritar, susținând că nu au fost luate măsuri precum schimbarea managementului sau acțiuni în instanță.

„Nicio convocare a AGA pentru restructurare forțată. Nicio înlocuire de management. Nicio acțiune în instanță declanșată de acționarul majoritar”, a scris aceasta.

Vicepremierul dă ca exemplu mai multe companii de stat aflate în dificultate, printre care Radioactiv Mineral Măgurele, despre care afirmă că înregistrează pierderi de 3,9 milioane de lei, deși planurile prevăd profit în anii următori.

„Proiectează profit de 490.000 lei pe an începând din 2026”, notează Gheorghiu, considerând estimările nerealiste.

Un alt exemplu invocat este Active Conexe SA, fostă platformă industrială, unde aproape jumătate dintre imobile ar genera doar costuri, fără un calendar clar de valorificare.

„AAAS nu a impus niciun calendar de valorificare”, afirmă vicepremierul, în timp ce planul ar prevedea „dublarea profitului timp de patru ani consecutivi”.

Este menționată și compania Arcadia 2000 SA, despre care vicepremierul spune că are active blocate de ani de zile și nu a întreprins acțiuni juridice sau administrative pentru deblocare.

Totodată, Gheorghiu critică și costurile de administrare, susținând că unele companii cu foarte puțini angajați plătesc sume importante pentru consilii de administrație și directori.

„Practic, o parte importantă din veniturile încasate din închirierea imobilelor sunt folosite pentru plata drepturilor din contractele de mandat”, mai afirmă aceasta.

Vicepremierul susține că multe dintre planurile analizate nu sunt susținute de măsuri reale de reformă și avertizează asupra unor proiecții financiare nerealiste, fără garanții de implementare.

