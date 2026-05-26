Șeful Armatei ar urma să câștige mai puțin decât un deputat după noua lege a salarizării. Reacția MapN

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că analizează proiectul noii legi a salarizării unitare, publicat de Ministerul Muncii, și va transmite propuneri de modificare pentru ca veniturile militarilor și ale personalului civil din Armată să nu fie afectate.

Reacția vine după apariția simulărilor salariale din proiect, care arată că șeful Armatei ar urma să aibă un salariu brut mai mic decât un parlamentar.

Potrivit grilei incluse în proiect, un deputat sau senator ar urma să încaseze un salariu brut de 24.600 de lei, în timp ce șeful Statului Major al Apărării ar avea un salariu brut de aproximativ 20.500 de lei.

„La nivelul Ministerului Apărării Naţionale sunt analizate prevederile proiectului de act normativ care vizează salarizarea personalului militar şi civil”, a transmis MApN într-un comunicat.

Instituția precizează că va participa la consultările organizate de Ministerul Muncii în perioada 27 mai – 4 iunie și va formula observații pentru modificarea proiectului.

„Obiectivul urmărit prin acest demers este ca aplicarea viitoarei legi să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului militar şi civil şi să contribuie la menţinerea atractivităţii carierei militare şi a stabilităţii resursei umane din domeniul apărării”, arată ministerul.

Oficialii MApN subliniază că problema este cu atât mai importantă în actualul context regional de securitate.

„Aceste aspecte sunt cu atât mai importante în actualul context regional şi internaţional de securitate, care impune un nivel ridicat de pregătire, motivare şi retenţie a personalului”, se mai arată în comunicat.

Conform proiectului de lege, salariile brute pentru alte grade militare ar urma să fie de aproximativ 4.674 de lei pentru un soldat și 5.860 de lei pentru un sergent.

Între timp, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că noua lege va aduce majorări salariale pentru peste jumătate dintre bugetari și că nimeni nu va pierde bani.

„Românii trebuie să ştie că orice afirmaţie care le creează panică că salariile le-ar putea fi afectate negativ este un neadevăr”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, angajații care ar urma să aibă venituri mai mici după aplicarea noii grile vor beneficia de o „diferență salarială tranzitorie” până în anul 2031.