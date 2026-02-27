Video Relația cu banii, o grijă normală sau traumă transgenerațională. Psiholog: „Suntem programați să facem ce am văzut în familie”

În primul episod din podcastul „Adevărul despre bani" aflăm că anxietatea financiară nu vine doar din contextul economic, ci și din povești vechi, transmise din generație în generație, deseori fără să ne dăm seama.

Verifici compulsiv soldul bancar? Te trezești noaptea gândindu-te la facturi, rate și obligații finaciare presante? Sunt doar câteva dintre simptomele anxietății financiare în care te găsești.

Anxietatea financiară nu e doar o grijă tranzitorie, dar poate deveni o problemă reală de sănătate mintală, mai ales când ea este și o moștenire transgenerațională.

În primul episod din podcastul „Adevărul despre bani", împreună cu psihologul Aloma Odogwu, explicăm cum recunoaștem granița dintre îngrijorare și tulburare, de unde vine relația noastră disfuncțională cu banii și ce putem face pentru a ieși din spirala fricii.

„Ruminația, gândirea excesivă, obsesivă și controlul compulsiv al contului devin semne de alarmă. Când mintea și corpul percep un pericol inexistent, dar reacționează ca și cum ai fi într-un incendiu, intri în modul de supraviețuire. Și asta te blochează în loc să te ajute să acționezi”, spune specialistul în ediția cu Antoaneta Banu

Iată despre cei vei afla din primul episod:

Frica de a rămâne fără bani e aproape omniprezentă azi. Când devine ea o problemă de sănătate mintală și nu doar o grijă normală?

Cum se vede frica de sărăcie în comportamente concrete? În felul în care muncim, economisim, refuzăm plăceri sau relații?

Anxietatea financiară poate fi tratată ca orice alt tip de anxietate? De unde începe lucrul real: din buget sau din emoții?

Cât din relația noastră cu banii este, de fapt, moștenită? Ce rol joacă familia, copilăria, discursul despre „greu”, „lipsă”, „siguranță”?

Cum recunoaștem că trăim după o mentalitate care nu ne mai aparține? Există replici sau comportamente-tip care trădează asta?

Care ar fi primii 3 pași mici, realiști, recomandați pentru a scăpa de anxietatea financiară?

Urmărește primul episod din „Adevărul despre bani", un podcast despre modul cum inteligența emoțională face casă bună cu educația financiară