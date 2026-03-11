Video Trump numește războiul cu Iran „o excursie”, într-un discurs în Kentucky: „Nici nu știu ce i-a lovit!”

Președintele Donald Trump susține miercuri, 11 martie, un discurs la compania Verst Logistics din Hebron, Kentucky. Potrivit presei locale, invitațiile la eveniment ar fi fost trimise susținătorilor de campania pentru Senat a congresmanului Andy Barr, care se laudă că are o relație apropiată cu președintele SUA.

În timpul evenimentului, o persoană a părut să se prăbușească. Discursul a fost întrerupt pentru scurt timp, în timp ce echipele de intervenție au acordat îngrijiri persoanei din public, aflată în mulțimea poziționată în spatele președintelui.

În timp ce femeia era scoasă din sală, Trump a subliniat mulțimii că una dintre persoanele care au intervenit a fost fosta vedetă TV pe care a numit-o administrator al Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid, Mehmet Oz.

„E Dr. Oz!”, a strigat președintele cu entuziasm, arătând spre intervenția care se desfășura în spatele lui.

În cadrul discursului, Trump a declarat că „excursia” militară a SUA a fost necesară deoarece Iranul încerca să preia controlul asupra întregului Orient Mijlociu, scrie The Guardian.

După ce a citit o predicție potrivit căreia numărul locurilor de muncă din SUA ar urma să crească „până la sfârșitul anului”, președintele a părut să își amintească faptul că războiul lansat împreună cu Israelul împotriva Iranului a dus la creșterea puternică a prețurilor energiei și la temeri privind o recesiune globală.

Trump, despre războiul din Iran: „Am făcut o excursie, știți ce este o excursie?”

Privind în altă parte decât la teleprompter, președintele a făcut o pauză pentru a justifica războiul și pentru a-i minimaliza amploarea.

„Am făcut o excursie, știți ce este o excursie?”, a întrebat Trump, făcând un gest cu mâna, ca și cum ar fi trasat cursul unui râu.

„A trebuit să facem o mică deplasare pentru a scăpa de niște oameni răi, foarte răi”, a continuat președintele.

După ce a făcut o pauză pentru ca mulțimea să scandeze „USA!”, Trump a susținut apoi că iranienii „ne-au ucis oamenii” timp de 47 de ani și și-a repetat afirmația nefondată potrivit căreia „voiau să preia controlul asupra întregului Orient Mijlociu și să distrugă Israelul”.

Președintele a strigat apoi: „Nici nu știu ce i-a lovit!”

„Au fost loviți de armata americană”, s-a lăudat Trump, la doar câteva ore după ce a negat că ar ști ceva despre o investigație a Pentagonului care ar fi concluzionat că armata SUA a lansat o rachetă asupra unei școli primare de fete în prima zi a războiului, ucigând aproximativ 175 de persoane, multe dintre ele fete cu vârste între 7 și 12 ani.

După ce s-a lăudat cu războiul care a provocat victime civile și a dus la creșterea prețurilor energiei, Trump a revenit la discursul pregătit, spunând:

„Pentru a reduce costurile energiei pentru muncitorii, familiile și companiile americane, precum aceasta, am pus capăt escrocheriei verzi”, referindu-se la oprirea subvențiilor acordate în SUA pentru energia regenerabilă, care ar face economia țării mai puțin dependentă de petrol.

SUA vor elibera „puţin” petrol din rezervele lor strategice, anunță Trump

Trump a anunţat miercuri că Statele Unite vor elibera „puţin” petrol din rezervele lor strategice, într-un interviu acordat unui post de televiziune local în timpul unei vizite în Ohio (regiunea Marilor Lacuri), scrie Agerpres.

„Vom elibera puţin, iar asta duce la scăderea preţurilor”, a declarat preşedintele american, întrebat despre Strategic Petroleum Reserve, denumirea dată în Statele Unite acestor stocuri de precauţie.

Miercuri, Agenţia Internaţională pentru Energie, din care Statele Unite sunt membre, a decis scoaterea fără precedent a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, în ideea de a stopa creşterea preţurilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.