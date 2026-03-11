Lumina slabă din interior, vinovată pentru miopie? Rezultatele unui studiu recent

Creșterea cazurilor de miopie la copii și tineri este adesea pusă pe seama timpului petrecut în fața ecranelor. Cu toate acestea, un studiu recent arată că factorul comun în cazurile de miopie ar putea fi expunerea redusă la lumină a retinei, indiferent dacă este vorba de ecrane sau alte activități de aproape. Cum este posibil? ,,Atunci când citim, folosim telefonul sau lucrăm la computer în condiții de lumină slabă, pupila se contractă pentru a clarifica imaginea, reducând suplimentar cantitatea de lumină care ajunge la retină. În timp, acest mecanism ar putea influența procesele biologice care controlează creșterea globului ocular", explică medicul oftalmolog Dan Stănilă.

Studiul care schimbă perspectiva

Cercetătorii de la SUNY College of Optometry din New York au analizat comportamentul pupilelor la 34 de voluntari - 21 cu miopie și 13 cu vedere normală. Participanții au fost puși să se concentreze, folosind câte un ochi pe rând, la ținte pătrate cu luminozitate și contrast variate.

,,Comportamentul ocular care a fost înregistrat la miopi sugerează că activitățile și sarcinile care necesită vizualizare de aproape ar putea contribui la miopie, din cauza modului în care pupila se contractă pentru a limita cantitatea de lumină care intră în ochi. Echipa a observat, de asemenea, că la miopi, pupilele lor se micșorează mai mult decât la cei cu vedere normală. Aceste observații au fost suficiente pentru a fundamenta o nouă ipoteză: că în miopie, focalizarea este prioritizată în detrimentul luminozității, creând un fel de buclă de feedback care supracompensează și apoi agravează afecțiunea", explică dr. Dan Stănilă, medic primar oftalmolog.

Micșorarea pupilei poate face ca mai puțină lumină să ajungă pe retină, ceea ce ar putea afecta stimulii necesari dezvoltării și menținerii sănătoase a sistemului vizual.

Cercetarea de acum nu este singura care indică rolul luminii slabe în miopie.

,,Aceste descoperiri sugerează că, pe lângă expunerea la lumină puternică, celulele vizuale stimulate de expunerea la lumină slabă ar putea fi implicate in dezvoltarea miopiei umane.(...) Mediile cu lumină slabă, în special cele combinate cu munca intensă de aproape, contribuie semnificativ la dezvoltarea și progresia miopiei", spune medicul oftalmolog.

Studiul de acum are însă și anumite limitări: Nu a urmărit dezvoltarea miopiei în timp în funcție de iluminarea ambientală, a comparat direct grupuri de oameni expuși la lumină puternică vs. lumină slabă pe perioade lungi și nu a dovedit că lumina slabă cauzează miopia, ci doar că poate influența modul în care ochii reacționează la focalizare și lumină.

Ce înseamnă „lumină slabă” pentru ochi

Lumina optimă pentru ochi este mult mai puternică decât cea folosită într-o sală de clasă sau într-o încăpere luminată de o veioză. Tocmai de aceea, subliniază cercetătorii, un timp îndelungat petrecut în interior pare să crească riscul de miopie, iar lumina puternică de afară pare să protejeze.

,,Cel puțin 10.000 de lux de lumină - mult mai puternică decât o sală de clasă interioară obișnuită de 800 de lux - sunt probabil necesari pentru a încetini eficient progresia miopiei", spune și dr. Dan Stănilă.

Riscuri mai mari când citim sau ne expunem la ecrane în lumină slabă

Cititul sau folosirea telefonului în lumină slabă poate crește presiunea intraoculară și oboseala ochilor.

„Când vă concentrați pe ecrane, frecvența clipitului scade, ducând la ochi uscați”, avertizează medicul.

Acesta recomandă regula 20-20-20: la fiecare 20 de minute, luați o pauză de 20 de secunde și priviți un obiect aflat la șase metri (20 de picioare) distanță.

Tehnica relaxează mușchii ochilor, permite retinei și pupilei să se adapteze și să primească lumină mai uniform și poate preveni sau reduce simptomele de oboseală vizuală, dureri de cap și uscăciune oculară.

Factorii care amplifică riscul

L-am întrebat pe medic dacă expunerea cosntantă la lumină slabă este suficientă pentru a ajunge la miopie.

„Creșterea timpului petrecut în interior, folosirea dispozitivelor digitale și reducerea activităților în aer liber contribuie la progresia miopiei”, spune acesta.

Predispoziția genetică poate face ca efectul luminii slabe să fie mai sever.

Recomandări pentru prevenție și protecția ochilor

Ce se întâmplă însă în cazul în care deja avem miopie și nu ne dorim ca dioptriile să crească?Timpul petrecut în aer liber rămâne cel mai eficient factor protector:

„Expunerea la lumină naturală stimulează eliberarea de dopamină la nivel retinian, mecanism considerat protector împotriva alungirii excesive a globului ocular. De aceea, specialiștii recomandă ca cei mici să petreacă în natură cel puțin 90-120 de minute pe zi", subliniază medicul.

Acesta recomandă și:

Iluminarea adecvată a spațiilor de studiu;

Pauze regulate la fiecare 20 de minute;

Limitarea activităților vizuale de aproape.

„Aceste măsuri simple pot reduce riscul de progresie a miopiei și protejează vederea pe termen lung, chiar și în era digitală”, concluzionează medicul.