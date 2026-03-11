search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
Ciucu, despre organizarea concursurilor de manageri la cele 15 teatre din Capitală: „N-am nicio agendă ascunsă”

0
0
Publicat:

 Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei a anunţat că va organiza în 28 martie, la ora 10.30, dezbatere cu oamenii de teatru pentru concursurile de directori la instituţiile din subordine.

Primarul a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții teatrelor. FOTO FB PMB
Primarul a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții teatrelor. FOTO FB PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a anunțat miecuri, 11 martie, că se află în proces de organizare a concursurilor de manager la cele 15 teatre din subordinea sa.

„Vrem să îi alegem pe cei mai buni, cei mai potriviţi, cei mai competenţi! Şi mai vrem ca întregul proces de recrutare să fie perfect transparent, obiectiv", a transmis PMB pe pagina  de Facebook a instituției.

Primarul general Ciprian Ciucu a chemat miercuri la discuţii Federaţia Teatrelor Metropolitane, care reprezintă opt instituţii de spectacole şi a pus la punct câteva detalii importante privind organizarea concursurilor.

„Ce vreau să ştiţi este că n-am nicio agendă ascunsă. Nu cunosc pe nimeni, singura legătură pe care o am cu teatrul este din postura de spectator, în sală. Tot ce mă interesează este să-i alegem pe cei mai buni manageri de teatru. Cum asta poate fi greu de evaluat, actul cultural fiind unul subiectiv, am lansat în dezbatere publică un regulament. Mai departe trebuie să constituim comisiile de concurs, care vor fi formate din experţi, oameni cu experienţă şi notorietate", le-a spus primarul general actorilor veniţi la discuţii.

Condiţiile pentru membrii comisiei sunt: să aibă experienţă şi notorietate în domeniu; să nu fi avut, în ultimii doi ani, relaţii contractuale cu instituţia de spectacole pentru care se organizează concursul şi nici cu vreunul dintre candidaţi.

Pentru fiecare instituţie de spectacole se va constitui câte o comisie de concurs, formată din specialişti în domeniu şi reprezentanţi ai PMB. Un expert poate fi membru în mai multe comisii.

Perioada de înscrieri a experţilor s-a prelungit până pe 5 aprilie, potrivit Primăriei Municipiului București.

„Faceţi propuneri pe regulament, să-l finalizăm”

Experţii care doresc să facă parte din aceste comisii se pot înscrie până la finalul zilei de 5 aprilie, trimiţând un e-mail la cultura@pmb.ro. Trebuie să ataşeze: CV-ul din care să reiasă experienţa în domeniul instituţiilor de spectacole; o scrisoare de intenţie, în care să menţioneze teatrul / instituţiile în cadrul cărora au competenţa să jurizeze.

„Noi nu ştim criteriile de performanţă ale teatrelor, dumneavoastră le ştiţi. Faceţi propuneri pe regulament, să-l finalizăm, ca să ştie comisia de concurs ce să evalueze. Apoi să putem da drumul la selecţia membrilor comisiilor de concurs. Astfel, prelungim depunerea CV-urilor pentru experţi până pe 5 aprilie", a precizat Ciprian Ciucu.

Instituţiile pentru care vor fi organizate concursuri sunt: Teatrul Municipal L.S. Bulandra, Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrul Odeon, Teatrul C.I. Nottara, Teatrul de Comedie, Teatrul Mic, Teatrul Ion Creangă, Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Excelsior, Teatrul Masca, Opera Comică pentru Copii, Teatrul de Animaţie Ţăndărică, Teatrul Stela Popescu şi Teatrul Dramaturgilor Români.

Pentru faza a doua, Ciprian Ciucu a iniţiat o dezbatere publică pe 28 martie, de la ora 10:30, la sediul ARCUB, cu actori bucureşteni şi specialişti în domeniu.

Primarul general a menţionat că trebuie clarificate trei lucruri: Regulamentul de desfăşurare a concursului; Caietele de obiective pentru manageri; Criteriile pentru constituirea comisiilor de concurs.

„Este foarte important că aveți această atitudine”

Cei care doresc să participe de dezbatere trebuie să se înscrie pe mail, la cultura@pmb.ro. Cei care nu pot participa fizic, dar au sugestii, le pot trimite pe aceeaşi adresă de mail.

Abordarea a fost salutată de actrița Corina Dragomir.

„Pentru noi este foarte important că aveți această atitudine și abordare!”, a spus Corina Dragomir, actriță la Teatrul Nottara.

București

