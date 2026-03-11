Drone iraniene au vizat miercuri facilități de stocare a petrolului din portul Salalah, marcând o escaladare a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Golf, pe măsură ce conflictul regional se transformă într-o confruntare de amploare asupra aprovizionării globale cu petrol, relatează oilprice. com.

Potrivit mass-mediei de stat din Oman și firmei de securitate maritimă Ambrey, mai multe rezervoare de combustibil din port au fost lovite; nicio navă comercială din zonă nu a fost avariată. Contul de informații deschise OSINT Visioner a publicat imagini video cu urmările atacurilor, inclusiv incendii la facilitățile de depozitare.

Salalah, situat pe coasta de sud a Omanului, de-a lungul Mării Arabiei, a devenit o rută alternativă importantă pentru petrolierele care încearcă să evite Strâmtoarea Hormuz, tot mai periculoasă. Analiștii avertizează că atacul de miercuri ar putea semnala intenția Iranului de a extinde ostilitățile dincolo de această rută din Golf, vizând rute alternative de export de energie folosite de producători și companii de transport maritim.

Atacuri asupra infrastructurii energetice

Atacul cu drone asupra Salalah este doar cel mai recent dintr-o serie de atacuri cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu, în contextul războiului în curs dintre Iran, Statele Unite și Israel.

La începutul acestei luni, drone iraniene au lovit rezervoare de combustibil din portul Duqm, un alt nod strategic din Oman, situat în afara Strâmtorii Ormuz. În Arabia Saudită, dronele iraniene au atacat rafinăria Ras Tanura, oprind temporar operațiunile după ce resturile de drone au provocat un incendiu.

Atacuri asupra navelor de marfă în Strâmtoarea Ormuz

Forțele iraniene au vizat și transportul comercial din Strâmtoarea Ormuz. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), citat de agenția semi-oficială Fars News, a declarat că nava de marfă thailandeză Mayuree Naree și nava liberiană Express Rome au fost atacate după ce ar fi ignorat avertismentele navale. Datele de urmărire a navelor au confirmat că ambele nave se aflau în zonă mai devreme în cursul zilei.

Potrivit companiei Maritime Trade Operations (UKMTO), cel puțin 13 nave au fost atacate în Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman de la începutul ostilităților pe 28 februarie. Trei dintre aceste incidente au avut loc miercuri.

Miercuri, Comandamentul militar Khatam al-Anbiya din Teheran a avertizat că Iranul „nu va permite niciunui litru de petrol să treacă prin Strâmtoarea Ormuz în beneficiul Statelor Unite, sioniștilor sau al partenerilor lor.” Analiștii apreciază că atacurile simultane asupra porturilor, rezervoarelor și transportului comercial reflectă o strategie mai largă de a perturba lanțul energetic din Orientul Mijlociu.

Reacția Omanului

Autoritățile din Oman au confirmat că mai multe drone au fost interceptate și doborâte deasupra orașului Salalah, în timp ce altele au lovit rezervoarele de combustibil din port. Agenția de știri din Oman (ONA) a citat un oficial de securitate potrivit căruia incendii au cuprins două rezervoare, dar nu au existat victime în rândul personalului portuar sau al locuitorilor. Oficialul a subliniat că forțele de securitate din Oman au mobilizat „toate eforturile de monitorizare și reacție” pentru a contracara aceste „escaladări ostile” și a proteja infrastructura strategică a țării.

Atacul marchează un al doilea val de lovituri asupra porturilor din Oman luna aceasta, după atacurile anterioare din 1 și 3 martie asupra portului Duqm, când un lucrător străin a fost rănit, iar mai multe rezervoare de combustibil au fost avariate. În ciuda rolului de mediator neutru al Omanului în conflictele din Orientul Mijlociu, Sultanatul nu a fost scutit de represaliile Iranului.