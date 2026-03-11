Bloomberg: Iranul cere garanții de la Israel și SUA pentru a accepta un armistițiu

Iranul a transmis prin intermediari regionali că, pentru a accepta un armistițiu, Statele Unite trebuie să garanteze că nici ele, nici Israelul nu vor mai ataca țara în viitor, potrivit mai multor oficiali familiarizați cu situația.

Potrivit Bloomberg, Teheranul este îngrijorat de posibilitatea ca Israelul să lanseze un nou atac după încheierea actualului război, au declarat aceleași surse, care au dorit să rămână anonime deoarece discută chestiuni sensibile.

Nu este clar dacă Statele Unite sunt dispuse să ofere o astfel de garanție Iranului și nici dacă ar putea să oblige Israelul să facă același lucru.

Canalele de comunicare din culise sunt facilitate de mai multe țări europene și din Orientul Mijlociu, au spus sursele.

Târziu, miercuri seară, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că singura modalitate de a pune capăt războiului este „recunoașterea drepturilor legitime ale Iranului, plata unor despăgubiri și garanții internaționale ferme împotriva unor agresiuni viitoare”.

El a spus că a transmis acest mesaj „liderilor Rusiei și Pakistanului”.

Miercuri, președintele american Donald Trump transmitea că războiul cu Iran se va încheia „în curând”.

„Câte puțin din toate... Oricând vreau eu să se termine, se va termina”, a spus Trump într-o scurtă convorbire telefonică cu Axios, miercuri.

„Războiul merge foarte bine. Suntem mult mai avansați decât era planificat. Am provocat mai multe pagube decât credeam posibil, chiar și în perioada inițială de șase săptămâni”, a adăugat el.

În timp ce președintele susține că obiectivele sunt în mare parte îndeplinite, oficiali israelieni și americani spun că se pregătesc să continue loviturile împotriva Iranului pentru cel puțin încă două săptămâni.