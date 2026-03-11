Prăbușire masivă a averii fondatorului Telegram, Pavel Durov: peste 60% într-un singur an. Noua evaluare ridică semne de întrebare despre viitorul companiei

Potrivit celui mai recent clasament Forbes, averea lui Pavel Durov a scăzut de la 17,1 miliarde de dolari la 6,6 miliarde, o diminuare de peste 60% într-un singur an. Analiștii explică pierderea printr-o reevaluare mai prudentă a companiei, comparată cu platforme similare, și prin contextul dificil din piața tech.

Un reper important este Snapchat, folosit ca etalon pentru a estima valoarea Telegram.

Telegram are peste 1 miliard de utilizatori activi lunar, depășind Snapchat (946 milioane), însă veniturile Telegram sunt mult mai mici: aproximativ 2 miliarde de dolari, față de 5,9 miliarde raportate de Snap în 2025.

Capitalizarea Snapchat a scăzut la 8,7 miliarde de dolari, influențând direct modul în care investitorii privesc Telegram.

Această comparație a dus la o ajustare semnificativă a valorii companiei lui Pavel Durov, potrivit sursei citate.

Presiunea datoriilor și obligațiilor financiare

O altă componentă importantă este datoria Telegram. Pe 22 martie 2026, Pavel Durov trebuie să achite 1,1 miliarde de dolari, restanță din prima emisiune de obligațiuni Telegram.

În iunie 2025, compania sa a refinanțat parțial datoria printr-o nouă emisiune de 1,7 miliarde de dolari, la o dobândă mai mare (9% față de 7%).

Piețele au interpretat această mișcare ca un semn de risc financiar crescut.

Unii analiști sunt de părere că Durov ar putea fi nevoit să cedeze o parte din acțiunile sale către fonduri mari precum BlackRock sau investitori din Abu Dhabi, fără a trece printr-un IPO.

Forbes notează că listarea Telegram la bursă este improbabilă în viitorul apropiat. Evaluarea actuală este mult sub cele 30 de miliarde de dolari menționate anterior de Pavel Durov.

Platforma Telegram se confruntă cu restricții în piețe importante, precum Rusia și Iran.

În plus, contextul geopolitic și financiar face ca momentul să fie nefavorabil pentru o listare publică.

Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram

Amintim că, la finalul lunii februarie, ziarul rusesc de stat Rossiiskaia Gazeta nota, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB), că Pavel Durov este investivat în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”.



