Prizonieri în vacanță: 28 de copii din Vrancea, printre cei 1.000 de români blocați în Dubai din cauza conflictului militar

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că e în legătură cu aproximativ 1.000 de români blocați în Dubai. Oamenii nu știu cum vor reuși să iasă din oraș, pentru că situația este extrem de fragilă. Toate zborurile sunt oprite, iar noaptea trecută o parte a aeroportului a fost lovită de o dronă iraniană. Printre cei blocați în Dubai se numără și 28 de elevi din Focșani, cu vârste între 10 și 18 ani, aflați în excursie.

Ce se întâmplă cu elevii din Vrancea

Cei 28 de elevi au mers în Dubai în excursie, în timpul vacanței mobile, însoțiți de două profesoare. Este vorba atât despre elevi de gimnaziu, cât și de liceu, de la clasa a V-a până la a XII-a. Ei trebuiau să se întoarcă în România sâmbătă.

,,Trebuiau să decoleze de pe aeroportul din Dubai. Întreg grupul a mers la aeroport, au făcut check-in și apoi au fost anunțați că au fost anulate toate zborurile. Au sunat la Consulat și li s-a spus să stea cazați în apropierea aeroportului. Asta-noapte am vorbit cu băiatul meu.

Vă dați seama, atât el și întreg grupul sunt speriați. Toată ziua de sâmbătă au primit alerte pe telefoane să rămână în interior, să nu iasă pe străzi și să nu stea aproape de ferestre. Este o situație critică. Toți părinții suntem îngrijorați și așteptăm cu nerăbdare să fie deschis spațiul aerian ca să se întoarcă cu bine acasă”, a povestit unul dintre părinți pentru Jurnal de Vrancea.

Românii blocați în Dubai sunt speriați și nu știu unde să se adăpostească

În aceeași situație sunt numeroși alți turiști. Printre românii blocați în Dubai se numără și scriitorul de cărți pentru copii Alex Donovici. Acesta a scris pe Facebook:

,,Suntem bine și asta e cel mai important, dar noaptea nu ne-a fost foarte ușoară și nu am prea dormit. Alertele au sunat una după cealaltă, probabil când aeroportul Dubai și Burj al Arab au fost lovite. Suntem cazați nu departe de aeroport. Din păcate, nu am localizat vreun adăpost prin apropiere, hotelul nu știu să aibă subsol, nu sunt guri de metrou ori parcări subterane.

Din câte am citit, a fost lovit chiar terminalul de pe care trebuia să plecăm, zborurile sunt anulate în continuare, deși noi ne-am luat bilete și pentru azi. Aeroportul transmite însă ca pasagerii să nu meargă încolo și să țină legătura cu liniile aeriene. Nu prea ai cum, poți doar să le consulți site-ul.

Din când în când se aud explozii îndepărtate, înfundate, asta nu prea ajută la moral, dar, repet, suntem ok. Ne expiră totuși și cazarea asta oferită de Emirates, trebuie să ne gândim ce facem în continuare. Mai ales că nu e nimic clar."

,,Din cauza bubuiturilor, ne-au zis să coborâm la subsol"

În comentarii și-au împărtășit experiențele și alți români:

,,Noi suntem cazați la Andaz, pe Palm… toată noaptea am stat la subsol, au zis că asta a fost recomandarea guvernului. Acum eram la micul dejun, dar din cauza bubuiturilor ne-au spus că se închide bufetul și iar ne-au recomandat să coborâm la subsol.

Sunt foarte mulți europeni aici, nicio altă țară nu are vreo soluție încă, deci nu ne așteptăm la miracole din partea Consulatului General al României la Dubai. De asemenea, cei de la hotel sunt foarte profi, s-au mobilizat exemplar, cu de toate în subsol.

Ne-am gândit la varianta Riadului, dar din ce am mai discutat unii cu alții nu ne recomandă această soluție.";

,,Suntem la Hotelul Grand Mercure Business Bay, a fost o noapte infernală, cu alerte, bubuituri… Suntem panicați. Așteptăm plecarea";

,,Am luat legătura cu cei de la ambasadă și nu ne-au lămurit cu nimic, ne-am spus să ascultăm indicațiile autorităților locale."

,,Ceva ce nu am crezut că o să trăiesc vreodată"

Un alt turist român blocat în Emiratele Arabe a rezumat experiența de peste noapte:

,,Ceva ce nu am crezut ca o să trăiesc și o să citesc vreodată! Mă luase somnul, se tot auzeau avioanele de vânătoare pe la zece, dar am sperat că se liniștesc peste noapte."

Unii dintre cei care au comentat la postările românilor blocați le-au transmis să încerce să se îndrepte pe cale terestră, pe cont propriu, spre Riad (capitala Arabiei Saudite) sau spre Oman, unde funcționează aeroporturile. Astfel de variante sunt însă periculoase și au fost respinse.

,,Nu e așa ușor. Autoritățile, fie ele locale fie din România, ne sfătuiesc să rămânem la hotelul unde ne-a cazat compania aeriană. Din fericire avem o cameră într-un Dubai care a rămas fără camere pentru că toată lumea e blocată aici. (...)

Urmărim pagina aeroportului, a companiei aeriene, ținem legătura cu personalul hotelului care, presupun, e îndrumat de autoritățile locale.

Ieri ne-am făcut la rezervare la zborul de azi spre Istanbul. Pentru că și zborurile de azi sunt anulate, încercăm s-o refacem pentru mâine. Și tot așa.

Să te aventurezi pe uscat, în necunoscut, în vreme ce pe deasupra zboară ori sunt interceptate rachete și drone, nu e sigur. Pe drum pot apărea multe situații neprevăzute.

Și nici nu prea e nimeni dispus să te scoată cu mașina lui peste graniță. Ori suma va fi uriașă și nu ai garanția că ajungi într-o țară cu un aeroport de unde chiar se zboară.

Nu dau sfaturi nimănui, în astfel de situații nu e bine s-o faci. Dar noi asta facem, ne ținem cât mai în siguranță, cât mai conectați cu surse veridice, oficiale, până când putem pleca", a scris Alex Donovici.

MAE: Misiunile diplomatice sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că nu există români răniți în Orientul Mijlociu.

,,Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetățeni români, fiind prioritizată acordarea asistenței consulare pentru minori și familiile cu copii. Nu sunt înregistrate solicitări de repatriere din Iran.", au transmis autoritățile. Deocamdată nu a fost făcut public vreun plan de evacuare și nici nu au fost transmise informații legate de cum se vor putea întoarce aceștia în țară.

,,Recomandări pentru cetățenii români contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu și al perturbărilor înregistrate la nivelul zborurilor comerciale, MAE recomandă cetățenilor români să evalueze cu responsabilitate necesitatea deplasărilor în perioada următoare și, dacă este posibil, să amâne călătoriile până la reluarea în condiții normale a traficului aerian. Cetățenii români aflați deja în străinătate și afectați de modificări ale zborurilor sunt sfătuiți să mențină legătura cu companiile aeriene sau agențiile de turism și să își notifice prezența la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.", a transmis MAE.

Țările unde trebuie să evitați călătoriile

Ministerul Afacerilor Externe a actualizat lista avertismentelor de călătorie.

Nivel 6/9 – Evitați călătoriile neesențiale:

Bahrain – https://www.mae.ro/travel-alerts/68211

Kuweit – https://www.mae.ro/travel-alerts/66992Iordania – https://www.mae.ro/travel-alerts/44859

Qatar – https://www.mae.ro/travel-alerts/68209Emiratele Arabe Unite – https://www.mae.ro/travel-alerts/68210

Nivel 8/9 – Evitați orice călătorie:

Statul Israel – https://www.mae.ro/travel-alerts/2938

Nivel9/9 – Părăsiți imediat țara:

Iran – https://www.mae.ro/travel-alerts/2937