Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Culisele deciziei lui Trump de a ataca Iranul în plină zi: „O fereastră de oportunitate”

Statele Unite au lansat sâmbătă lovituri militare împotriva Iranului, ca parte a unei operațiuni comune cu Israelul, după ce evaluările serviciilor de informații au indicat o oportunitate rară de a viza conducerea de vârf a țării, potrivit unor persoane familiarizate cu deliberările interne, relatează The Guardian.

Donald Trump alături de consilieri în camera de criză de la Mar-a-Lago FOTO EPA-EFE
Donald Trump alături de consilieri în camera de criză de la Mar-a-Lago FOTO EPA-EFE

Serviciile israeliene de informații urmăreau deplasările liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și au stabilit că exista o fereastră de oportunitate pentru a lansa atacuri în timp ce mai mulți lideri de rang înalt se reuneau la Teheran, au spus sursele. Operațiunea a fost concepută pentru a lovi simultan mai multe reuniuni.

„Israelienii îl urmăreau, iar în acea dimineață au avut loc mai multe reuniuni”, a declarat o persoană informată cu privire la pregătirile militare israeliene. „Le-au vizat pe toate.”

Două persoane familiarizate cu discuțiile au spus că planificatorii au apreciat că eliminarea lui Khamenei ar putea destabiliza regimul iranian. Deși Corpul Gardienilor Revoluției Islamice este considerat profund loial lui Khamenei, oficialii au evaluat că este posibil să nu sprijine la fel de puternic un succesor, ceea ce ar putea slăbi coeziunea regimului.

Sâmbătă după-amiază, un oficial american a confirmat că evaluările serviciilor de informații ale SUA indicau că Khamenei și între cinci și zece alți lideri iranieni de rang înalt ar fi fost uciși într-un atac israelian asupra unui complex din Teheran. Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior pe platforma sa, Truth Social, că Khamenei a fost ucis.

Într-un mesaj video prin care a anunțat începutul a ceea ce a descris drept o operațiune ce ar putea dura mai multe zile, Trump nu a oferit un motiv specific pentru lansarea atacurilor. Totuși, persoane familiarizate cu situația au spus că oportunitatea de a-l viza pe Khamenei a accelerat calendarul acțiunii militare.

Loviturile au fost criticate de ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, care a contribuit la medierea recentelor discuții dintre oficiali americani și iranieni. „Sunt consternat. Negocieri active și serioase au fost din nou subminate. Nici interesele Statelor Unite, nici cauza păcii globale nu sunt bine servite de acest fapt”, a scris Albusaidi într-o postare pe X.

Operațiunea a urmat unei săptămâni de evoluții diplomatice rapide și a depins, în parte, de concluzia emisarilor speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, privind presupusa tergiversare a Iranului în negocieri. Cei doi s-au întâlnit joi cu reprezentanți iranieni la reședința ambasadorului Omanului la Geneva.

În cadrul discuțiilor care au durat întreaga zi, Witkoff și Kushner au presat Iranul să accepte desființarea celor trei principale instalații de îmbogățire a uraniului - Fordow, Isfahan și Natanz - toate vizate în campania de bombardamente ordonată de Trump anul trecut. Negociatorii americani au cerut, de asemenea, transferarea stocului rămas de uraniu îmbogățit către Statele Unite.

În plus, oficialii americani au insistat ca orice nou acord să fie permanent și să nu includă clauze de expirare similare celor din acordul nuclear din 2015, negociat în timpul administrației Obama. Trump s-a retras din acel acord în primul său mandat.

La finalul discuțiilor, Witkoff și Kushner s-au declarat dezamăgiți de rezultat, potrivit unor oficiali informați. Vineri, Trump a primit un briefing militar din partea generalului Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, și a amiralului Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, privind opțiunile de atac disponibile.

Oficiali americani de rang înalt au declarat că președintele a luat în calcul mai mulți factori înainte de a decide lansarea loviturilor. Un oficial a spus că arsenalul convențional de rachete balistice al Iranului reprezenta o „amenințare intolerabilă” pe care Teheranul a refuzat în mod repetat să o abordeze în cadrul negocierilor.

„Au refuzat, de fiecare dată, și au refuzat constant să discute despre rachetele balistice”, a declarat oficialul. „Nu vor să vorbească despre asta - nici cu noi, nici cu partenerii noștri regionali.”

Un alt oficial a spus că Statele Unite rămân sceptice față de afirmația Iranului potrivit căreia programul său de îmbogățire a uraniului are scopuri exclusiv pașnice. Negociatorii americani au oferit furnizarea pe termen nelimitat de combustibil nuclear, însă partea iraniană a respins propunerea - un gest pe care oficialul l-a descris drept un „semnal clar”.

Evaluările serviciilor de informații au indicat, de asemenea, că Iranul a început să reconstruiască instalațiile de îmbogățire distruse în campania americană de anul trecut, denumită Operațiunea Midnight Hammer, și că ar fi acumulat stocuri de uraniu parțial îmbogățit. Oficialii au concluzionat că Teheranul nu intenționa, în cele din urmă, să ajungă la un acord.

„Președintele, sincer, nu a avut de ales”, a declarat un oficial. „Nu putem continua să trăim într-o lume în care acești oameni nu doar că dețin rachete, dar au și capacitatea de a produce 100 pe lună, la nesfârșit. Nu vom fi ținuți ostatici și nu le vom permite să ne lovească primii.”

SUA

