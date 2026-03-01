search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Celulă de criză la MAE „în regim permanent” pentru românii aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat consituirea unei celule de criză pentru pentru a monitoriza situaţia românilor aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu.

La MAE a fost constituită o celulă de criză. FOTO: arhivă
La MAE a fost constituită o celulă de criză. FOTO: arhivă

„Situația rămâne fluidă și spațiile aeriene sunt închise pentru mai multe state din regiune, pe fondul atacurilor cu drone și rachete. Celula de criză a MAE funcționează în regim permanent.

Împreună cu colegii din oficiile consulare, ținem legătura cu cetățenii români aflați pe spațiile afectate, care și-au anunțat prezența sau au solicitat informații sau asistență consulară. Totodată, suntem în legătură cu autoritățile statelor din regiune și cu rețelele consulare ale statelor membre ale UE pentru eventuale operațiuni de repatriere, când condițiile de securitate o să permită acest lucru în siguranță.

Doamna Ministru Oana Țoiu urmează să participe la o reuniune extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe”, au transmis reprezentanţii MAE, duminică, 1 martie.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
digi24.ro
image
Rezident român în Dubai, despre atacurile cu rachete dinspre Iran: „Se vede mai dramatic din exterior decât e în realitate”
stirileprotv.ro
image
Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”. Susținătorii liderului iranian ies în stradă
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat / 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
mediafax.ro
image
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”
digisport.ro
image
Omul din umbră care l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul: Va rămâne cel mai mare jucător din regiune
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
antena3.ro
image
Staţiunea considerată "Polul Nord" al ţării care oferă o experienţă unică. Preţurile încep de la 120 de euro
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Când ai voie să depășești pe linie continuă fără sancțiune: Amenzi, suspendare permis și excepții
playtech.ro
image
Neluțu Varga a rămas blocat în Dubai: „Era puțin speriat! Trebuia să vină acasă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Dan Serafini, închisoare pe viață! Și-a susținut nevinovăția în instanță și a spus că e ”un om distrus, care face greșeli”
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Românii care strâng gunoiul în curte riscă amenzi de până la 45.000 lei. Ce noi măsuri se impun
mediaflux.ro
image
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Ce semnifică Mărțișorul și pe ce parte trebuie prins
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?