Celulă de criză la MAE „în regim permanent” pentru românii aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat consituirea unei celule de criză pentru pentru a monitoriza situaţia românilor aflaţi în zona de conflict din Orientul Mijlociu.

„Situația rămâne fluidă și spațiile aeriene sunt închise pentru mai multe state din regiune, pe fondul atacurilor cu drone și rachete. Celula de criză a MAE funcționează în regim permanent.

Împreună cu colegii din oficiile consulare, ținem legătura cu cetățenii români aflați pe spațiile afectate, care și-au anunțat prezența sau au solicitat informații sau asistență consulară. Totodată, suntem în legătură cu autoritățile statelor din regiune și cu rețelele consulare ale statelor membre ale UE pentru eventuale operațiuni de repatriere, când condițiile de securitate o să permită acest lucru în siguranță.

Doamna Ministru Oana Țoiu urmează să participe la o reuniune extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe”, au transmis reprezentanţii MAE, duminică, 1 martie.