Rezultate Loto la tragerile de Mărţişor. Report uriaş la Joker: 54,93 milioane de lei

Rezultate Loto la tragerile de Mărţişor. Report uriaş la Joker: 54,93 milioane de lei0
Loteria Română organizează noi trageri duminică, 1 martie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 26 februarie, s-au câştigat premii în valoare totală de 2,16 milioane de lei.
Reportul la categoria I a jocului Joker a ajuns la 54,93 milioane de lei (aproximativ 10,78 milioane de euro), în timp ce premiul la categoria a II-a depășește 423.900 de lei (peste 83.200 de euro).
Numerele câștigătoare
Loto 6/49:
Noroc:
Joker:
Noroc Plus:
Loto 5/40:
Super Noroc:
Premiile puse în joc
Pentru extragerile de duminică, 1 martie, Loteria Română raportează reporturi importante, astfel:
* Loto 6/49 - categoria I: report de 3,32 milioane de lei (653.500 de euro).
* Noroc - report cumulat de 5,04 milioane de lei (989.300 de euro).
* Joker - report de 54,93 milioane de lei (aproximativ 10,78 milioane de euro),
* Noroc Plus, categoria I - report de 131.600 de lei (peste 25.800 de euro).
* Loto 5/40, categoria I - report de 1,19 milioane de lei (peste 233.600 de euro).
* Super Noroc, categoria - report de 67.400 de lei (13.200 de euro).
La tragerea Noroc de joi, 26 februarie, s-a câștigat premiul de la categoria N+3, în valoare de 143.991,52 lei, biletul fiind jucat la o agenție loto din Constanța.
De asemenea, la Loto 5/40, categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 61.273,55 lei fiecare. Unul dintre bilete a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu, iar celălalt, online, pe joaca.loto.ro.