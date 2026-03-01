Rezultate Loto la tragerile de Mărţişor. Report uriaş la Joker: 54,93 milioane de lei

Loteria Română organizează noi trageri duminică, 1 martie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 26 februarie, s-au câştigat premii în valoare totală de 2,16 milioane de lei.

Reportul la categoria I a jocului Joker a ajuns la 54,93 milioane de lei (aproximativ 10,78 milioane de euro), în timp ce premiul la categoria a II-a depășește 423.900 de lei (peste 83.200 de euro).

Numerele câștigătoare

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Premiile puse în joc

Pentru extragerile de duminică, 1 martie, Loteria Română raportează reporturi importante, astfel:

* Loto 6/49 - categoria I: report de 3,32 milioane de lei (653.500 de euro).

* Noroc - report cumulat de 5,04 milioane de lei (989.300 de euro).

* Joker - report de 54,93 milioane de lei (aproximativ 10,78 milioane de euro),

* Noroc Plus, categoria I - report de 131.600 de lei (peste 25.800 de euro).

* Loto 5/40, categoria I - report de 1,19 milioane de lei (peste 233.600 de euro).

* Super Noroc, categoria - report de 67.400 de lei (13.200 de euro).

La tragerea Noroc de joi, 26 februarie, s-a câștigat premiul de la categoria N+3, în valoare de 143.991,52 lei, biletul fiind jucat la o agenție loto din Constanța.

De asemenea, la Loto 5/40, categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 61.273,55 lei fiecare. Unul dintre bilete a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu, iar celălalt, online, pe joaca.loto.ro.