Emiratele Arabe Unite avertizează Iranul: „Războiul vostru nu este cu vecinii”

Un înalt responsabil din Emiratele Arabe Unite a transmis, duminică, un avertisment ferm Iranului, subliniind că loviturile iraniene în Golful Persic izolează Republica Islamică și riscă escaladarea tensiunilor regionale.

„Războiul vostru nu este cu vecinii”, a avertizat duminică, 1 martie, consilierul președintelui EAU, Anwar Gargash, adresându-se Iranului, în contextul ripostei Teheranului după atacul comun israeliano-american, potrivit arabnews.

El a afirmat că „agresiunea iraniană asupra statelor din Golf este eroare de calcul și a izolat Iranul într-un moment critic” și a făcut apel la responsabilitate.

„Reveniți la rațiune (...) și tratați-vă vecinii într-un mod rațional și responsabil”, a transmis Anwar Gargash, avertizând împotriva unei escaladări suplimentare.

Declaraţiile sale vin la scurt timp după ce alte două serii de explozii au fost auzite duminică dimineață la Dubai, pe fondul tensiunilor crescânde în regiune. Biroul pentru media din Dubai a anunțat că două persoane au fost rănite după căderea unor bucăți de drone interceptate de forțele aeriene, care au lovit două locuințe.

În urma incidentelor, compania aeriană Emirates a suspendat toate zborurile spre și dinspre Dubai până cel puțin la ora locală 15:00, luni, pentru a asigura siguranța pasagerilor și a infrastructurii aeroportuare.