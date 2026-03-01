Atac cu drone în Oman. Portul Duqm și un petrolier au fost lovite de Iran

Portul comercial Duqm a fost lovit duminică de două drone, rănind un muncitor străin, a anunțat agenția de știri de stat din Oman, preluată de Reuters. Resturile unei alte drone au căzut într-o zonă situată în apropierea rezervoarelor de combustibil, fără a provoca victime sau daune materiale, potrivit agenției omaneze.

În paralel, Centrul de securitate maritimă din Oman a anunțat că petrolierul Skylight, sub pavilionul Palau, a fost atacat la aproximativ cinci mile marine de Musandam, Oman. Patru persoane au fost rănite, iar întregul echipaj de 20 de membri a fost evacuat.

Reprezentanța diplomatică a Statele Unite la Oman a emis avertizări pentru cetățenii săi, recomandând izolarea până la noi ordine, conform unui mesaj publicat pe platforma X.

Aceste lovituri reprezintă prima extindere a atacurilor în Oman de la începutul ofensivelor israeliano-americane asupra Iranului, urmate de represalii iraniene cu rachete și drone.

Omanul a jucat un rol de mediator în negocierile recente dintre americani și iranieni și are legături militare cu Statele Unite, găzduind două escadroane de avioane F-16 la baza aeriană Thumrait.

Până acum, Iranul țintise doar Israelul și monarhiile din Golf care găzduiesc baze americane, precum Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar.

În Israel: Armata israeliană a anunţat că a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul israelian, iar sistemele de apărare au fost activate. Sirenele de alertă au sunat în mai multe rânduri în centrul şi sudul Israelului.

În Dubai: O echipă CNN aflată la faţa locului în Dubai a auzit mai multe explozii pe parcursul dimineţii şi a observat fum pe cer. Resturi rezultate în urma interceptării aeriene deasupra zonei Business Bay au provocat un incendiu în principalul port comercial al oraşului, Jebel Ali, au anunţat autorităţile. Coloane de fum au putut fi văzute ridicându-se din port.

În Doha: O echipă CNN din Doha, Qatar, a auzit mai multe explozii puternice la ora locală 7:30. Ministerul de Interne din Qatar a anunţat că 16 persoane au fost rănite şi că s-au înregistrat „pagube materiale limitate” în unele zone ale ţării.

În Bahrain: Sistemele de apărare aeriană au interceptat cel puţin 45 de rachete şi nouă drone în cursul nopţii, potrivit presei de stat. Un videoclip localizat de CNN arată fum ridicându-se din apropierea hotelului Crowne Plaza din Manama.

În Irak: Fotografii localizate de CNN arată fum negru dens ridicându-se în urma unui incendiu la aeroportul din Erbil. Agenţia iraniană Fars a relatat că explozii puternice au fost auzite duminică dimineaţă în oraşul irakian.