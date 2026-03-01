search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Ce poate urma în Iran? „Acordurile Cirus” și nostalgia după imperiul al lui Cirus cel Mare

În timp ce bombardamentele americane și israeliene continuă și Iranul răspunde lovind ținte din mai multe țări arabe, în spatele cortinei, ca întotdeauna, au început de mai mult timp negocieri acum frenetice pentru stabilirea coordonatelor în care se va desfășura, controlat și ghidat îndeaproape, procesul de reconstrucție, stabilizare și normalizare post-conflict.

În acest context, purtătorul central de imagine a fost ales Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, acum trăitor în exilul oferit de partenerii americani și care a prezentat în mai 2025 „Acordurile Cirus” https://rezapahlavi.org/fr/events/a-path-to-the-cyrus-accord , inspirate din viziunea lui Cirus cel Mare, fondatorul Imperiului persan.

Cred că este prima extensie posibilă, imediată și în forță (din toate punctele de vedere) a ceea ce poate să însemne activitatea pe multiple planuri a „Consiliului Păcii” condus de Trump, cu mult dincolo de Gaza și extinzând ca model global o soluție multiplex pentru anihilarea unei dictaturi declarate ca sprijinitoare a terorismului global și impunerea unei noi structurări politice naționale.

Planul de tranziție democratică- prezentat acum (care include Acordurile Cirus) au ca principală miză cadrul care vizează înlocuirea climatului general de ostilitate din zona Orientului Apropiat cu unul axat pe colaborare economică și politică, având ca principal punct de plecare angajamentul recunoașterii Israelului. Există acum analiști politici și militari care spun că Iranul ar putea fi, în aceste condiții speciale de acum, terenul ideal pe care să fie dezvoltat experimentul care are loc acum în Gaza și, astfel, poate chiar cu mandat din partea Consiliului de Securitate, să vedem că va exista un apel internațional din partea Consiliului Păcii pentru formarea unei Forțe internaționale de Stabilizare, exact pe modelul care funcționează acum din Gaza (acum doar 5 țări participă – Indonezia, Maroc, Kazahstan, Kosovo și Albania), dar, evident, la cu totul alte proporții, prima sa misiune fiind securizarea și controlul instalațiilor nucleare și petroliere iraniene.

Probleme sunt enorme încă de la început, căci, oricum se va decide, cu mandat ONU sau nu, o asemenea Forță de Stabilizare va avea de înfruntat o provocare major: care vor fi țările arabe limitrofe care vor dori să se implice căci, cu siguranță, există deja temeri importante că forțe sau grupări militare se vor fi refugiat din Iran și ar putea pregăti insurgențe folosind motivații religioase. Vor fi oare și țări occidentale care vor dori să trimită personal militar sau/și non-combatant în Iran în cadrul unei misiuni care, în cazul în care va fi aprobată în cadrul ONU va avea ceea ce se numește „mandat robust” în termenii Art.7, cu menționarea expresă a dreptului de a riposta cu armament greu în caz că trebuie să intervină sau este atacată.

Chestiunea devine și mai dificil de analizat într-o perspectivă medie căci este încă imposibil de preconizat reacția nucleului dur al Gărzilor Islamice și a susținătorilor acestora, chiar dacă, posibil, unii vor fi tentați de garanția de imunitate dată de Trump dacă se vor preda imediat și necondiționat. De asemenea, imposibil încă de știut cum vor reacționa grupările din rezistența kurdă, mereu în așteptarea realizării aspirației de a avea un stat independent, uniți cu frații lor de peste graniță, ceea ce ar inflama din nou situația relațiilor cu Turcia și Irak.

S-ar putea ca propunerea care să continue într-un anume fel destinul unei puteri imperiale în Iran să aibă succes la cel puțin la o parte de populație care să-și reamintească deschiderea occidentală pusă în practică de fostul Șah Pahlavi. Dar restaurarea imperială este într-adevăr soluția pentru impunerea democrației în zonă? Este o întrebare care, de ce nu, sub patronaj american de foarte lungă durată, ar putea rescrie nu numai istoria Iranului ci și a multor alte țări din zonă. Care? Tehnic, fără niciun fel de aluzie, vă invit să contemplați harta Imperiului lui Cirus cel Mare și găsiți sigur acolo o posibilă sugestie...

