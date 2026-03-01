search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul a lansat două rachete în direcția Ciprului, a avertizat Marea Britanie

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Două rachete lansate de Iran au fost observate în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice folosite și de forțe americane. Ministrul britanic al Apărării, a subliniat că situația arată caracterul nediscriminatoriu al ripostei iraniene.

Două rachete iraniene ar fi fost lansate către Cipru. FOTO: Shutterstock
Două rachete iraniene ar fi fost lansate către Cipru. FOTO: Shutterstock

Secretarul Apărării din Marea Britanie, John Healey, a confirmat că două rachete lansate de Iran au zburat în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice. El a precizat că Marea Britanie este destul de sigură că bazele nu au fost vizate direct, însă situația demonstrează caracterul nediscriminatoriu al atacurilor iraniene. Aproximativ 300 de militari britanici se aflau aproape de ținte în Bahrain, iar unii erau la doar câteva sute de metri de locurile unde au căzut rachetele.

Bazele militare din Cipru

Baza RAF Akrotiri și baza terestră Dhekelia, ambele teritorii britanice suverane în Cipru, reprezintă puncte strategice folosite nu doar de Marea Britanie, ci și de forțele americane.

Aceste baze permit desfășurarea de misiuni de recunoaștere, zboruri cu drone și operațiuni defensive pentru protejarea spațiului aerian, a forțelor aliate și a infrastructurii critice din Orientul Mijlociu.

Declarațiile lui Healey au venit la o zi după ce premierul britanic Sir Keir Starmer anunțase că Marea Britanie a trimis avioane în aer în Orientul Mijlociu pentru operațiuni defensive, ca răspuns la atacurile americane și israeliene asupra Iranului, care au vizat infrastructura militară și conducerea țării, inclusiv liderul suprem Ayatollah Khamenei, potrivit aol.

Ministrul Apărării a evidențiat, de asemenea, activitățile destabilizatoare ale Iranului, cum ar fi implicarea în comploturi teroriste pe teritoriul britanic, moartea a zeci de mii de proprii cetățeni și furnizarea a 50.000 de drone Rusiei pentru atacarea Ucrainei. El a avertizat că regimul iranian nu poate fi lăsat să dezvolte arme nucleare.

Referindu-se la operațiunile britanice, Healey a explicat că avioanele britanice protejează atât Cipru, cât și Qatarul, și că, dacă detectează rachete sau drone îndreptate spre alte state, acestea pot fi interceptate.

El a subliniat că toate acțiunile Marii Britanii se desfășoară în conformitate cu dreptul internațional și urmăresc consolidarea stabilității regionale și protecția forțelor și populației civile.

Baza RAF Akrotiri rămâne un punct strategic pentru monitorizarea rachetelor și dronelor în Orientul Mijlociu, ceea ce explică de ce oficialii britanici menționează Cipru în contextul escaladării conflictului cu Iranul.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
digi24.ro
image
Rezident român în Dubai, despre atacurile cu rachete dinspre Iran: „Se vede mai dramatic din exterior decât e în realitate”
stirileprotv.ro
image
Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”. Susținătorii liderului iranian ies în stradă
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat / 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul
mediafax.ro
image
Gigi Nețoiu a povestit în direct din Dubai ce se întâmplă în Orientul Mijlociu: „Au murit peste 400 de oameni! Lucrurile sunt scăpate de sub control. Burj Al Arab e în flăcări”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
antena3.ro
image
Staţiunea considerată "Polul Nord" al ţării care oferă o experienţă unică. Preţurile încep de la 120 de euro
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Când ai voie să depășești pe linie continuă fără sancțiune: Amenzi, suspendare permis și excepții
playtech.ro
image
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
digisport.ro
image
Omul din umbră care l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul: Va rămâne cel mai mare jucător din regiune
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Cadavrul ayatollahului Ali Khamenei, găsit printre ruine. UPDATE: Trump confirmă decesul
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Ce semnifică Mărțișorul și pe ce parte trebuie prins
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?