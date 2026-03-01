Iranul a lansat două rachete în direcția Ciprului, a avertizat Marea Britanie

Două rachete lansate de Iran au fost observate în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice folosite și de forțe americane. Ministrul britanic al Apărării, a subliniat că situația arată caracterul nediscriminatoriu al ripostei iraniene.

Secretarul Apărării din Marea Britanie, John Healey, a confirmat că două rachete lansate de Iran au zburat în direcția Ciprului, unde se află baze militare britanice. El a precizat că Marea Britanie este destul de sigură că bazele nu au fost vizate direct, însă situația demonstrează caracterul nediscriminatoriu al atacurilor iraniene. Aproximativ 300 de militari britanici se aflau aproape de ținte în Bahrain, iar unii erau la doar câteva sute de metri de locurile unde au căzut rachetele.

Bazele militare din Cipru

Baza RAF Akrotiri și baza terestră Dhekelia, ambele teritorii britanice suverane în Cipru, reprezintă puncte strategice folosite nu doar de Marea Britanie, ci și de forțele americane.

Aceste baze permit desfășurarea de misiuni de recunoaștere, zboruri cu drone și operațiuni defensive pentru protejarea spațiului aerian, a forțelor aliate și a infrastructurii critice din Orientul Mijlociu.

Declarațiile lui Healey au venit la o zi după ce premierul britanic Sir Keir Starmer anunțase că Marea Britanie a trimis avioane în aer în Orientul Mijlociu pentru operațiuni defensive, ca răspuns la atacurile americane și israeliene asupra Iranului, care au vizat infrastructura militară și conducerea țării, inclusiv liderul suprem Ayatollah Khamenei, potrivit aol.

Ministrul Apărării a evidențiat, de asemenea, activitățile destabilizatoare ale Iranului, cum ar fi implicarea în comploturi teroriste pe teritoriul britanic, moartea a zeci de mii de proprii cetățeni și furnizarea a 50.000 de drone Rusiei pentru atacarea Ucrainei. El a avertizat că regimul iranian nu poate fi lăsat să dezvolte arme nucleare.

Referindu-se la operațiunile britanice, Healey a explicat că avioanele britanice protejează atât Cipru, cât și Qatarul, și că, dacă detectează rachete sau drone îndreptate spre alte state, acestea pot fi interceptate.

El a subliniat că toate acțiunile Marii Britanii se desfășoară în conformitate cu dreptul internațional și urmăresc consolidarea stabilității regionale și protecția forțelor și populației civile.

Baza RAF Akrotiri rămâne un punct strategic pentru monitorizarea rachetelor și dronelor în Orientul Mijlociu, ceea ce explică de ce oficialii britanici menționează Cipru în contextul escaladării conflictului cu Iranul.