Marius Lăcătuș, oripilat de statul român. Pensiile de merit, inechitabile: „Primește Ienei, după decesul lui Duckadam. Trebuie să aștepți să moară cineva!”

Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul atacant emblematic al Steaua București, și-a exprimat indignarea față de modul în care statul român acordă pensiile de merit.

Considerat o legendă a Stelei, Lăcătuș a contribuit la câștigarea a 10 titluri de campion și a celebrei Cupe a Campionilor Europeni, performanțe pe care niciun alt club din România nu le-a egalat de atunci. În ciuda contribuției sale remarcabile la istoria clubului, fostul atacant nu beneficiază de o indemnizație viageră din partea statului.

Lăcătuș critică sistemul actual, pe care îl consideră rigid și inechitabil, și a adus în discuție cazul lui Emeric Ienei, care a primit această rentă doar pentru o perioadă scurtă, la scurt timp după decesul lui Helmut Duckadam.

„Eu n-am nimic cu sportivii care au pensia viageră, medaliații olimpici, mondiali sau europeni, dar se spune că noi nu am reprezentat echipa națională, am reprezentat clubul. Noi n-am reprezentat România în acea competiție când am câștigat Cupa Campionilor? Eu cred că, în primul rând, am reprezentat România, apoi clubul Steaua.

Dacă așa se consideră, pentru mine nu e nicio problemă, dar probabil au fost jucători care, la un moment dat, aveau nevoie de acest ajutor. Iar cu pensia de merit, când am auzit, mi-a trecut. Să stai la rând să aștepți să moară cineva care este cuprins în lista aia de 200 de persoane ca să fii trecut pe listă... mai bine lipsă. Adică, cum e pusă problema, în loc să cauți soluții să mărești numărul celor care ar putea beneficia de această pensie, tu rămâi croit pe acel număr de oameni care pot să încaseze pensia de merit, dar să aștepte...

Sincer vorbind, nea Imi să ia pensia de merit din cauza faptului că Helmut a decedat mi se pare oribil, groaznic. Și la vârsta lui nea Imi... Adică, atunci când a decedat, de ce a mai beneficiat? (n.r. A luat pensia puțin) Un an de zile, nici un an. Cu ce l-a ajutat? Cu nimic, practic!”, a spus Marius Lăcătuș la Un Podcast.

Emeric Ienei, antrenorul Steaua București în sezonul 1985/1986, a încetat din viață pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Înaintea sa, Helmut Duckadam a murit pe 2 decembrie 2024, la 65 de ani.