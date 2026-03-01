search
Duminică, 1 Martie 2026
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său

Publicat:

Presa intenațională scrie că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis după ce un bombardament devastator cu 30 de bombe care i-a distrus complexul din Teheran. Fiica, nepoata, nora și ginerele Liderului Suprem au fost, de asemenea, uciși în bombardamentul asupra locuinței sale din Teheran, în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Ayatollahul Ali Khamenei /FOTO:EPA/EFE
Ayatollahul Ali Khamenei /FOTO:EPA/EFE

Atacul aerian a făcut parte dintr-un plan îndrăzneț de a elimina întreaga conducere a regimului de la Teheran și a semnalat începutul unui atac masiv din partea SUA și Israelului , care a aruncat întregul Orient Mijlociu într-un conflict regional.

Decesele familiei Khamenei au fost relatate de presa de stat duminică, cu doar câteva ore înainte ca armata iraniană să promită că va conduce cele mai feroce contraatacuri din istorie împotriva SUA și Israelului.

Pe lângă cei patru membri ai familiei lui Khamenei, doi lideri militari de nivel înalt - contraamiralul Ali Shamkhani și comandantul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), generalul-maior Mohammad Pakpour - au fost, de asemenea, uciși în atacurile de sâmbătă dimineață.

Sâmbătă seară, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că există „multe semne” că Khamenei, în vârstă de 86 de ani – care a fost liderul suprem al Iranului timp de 37 de ani – a fost ucis în atacul care a distrus o serie de clădiri din complexul unde se întâlneau lideri cheie ai regimului.

Rețelele de televiziune israeliene au relatat sâmbătă seară că o fotografie a cadavrului i-a fost arătată premierului israelian Benjamin Netanyahu și președintelui american Donald Trump .

Se spune că primul val al operațiunii – supranumită Furia Epică de către SUA – a fost lansat cu scopul de a „decapita” conducerea Iranului.

Surse din serviciile de informații au indicat, potrivit unor surse, că figuri cheie ale regimului s-au întâlnit sâmbătă dimineață în trei locații, inclusiv complexul lui Khamenei, care au fost vizate simultan. Atacurile au primit undă verde odată ce agenții de informații din Iran au confirmat că conducerea superioară era în aceste locații.

Khamenei s-ar fi aflat într-o clădire subterană, dar nu într-unul dintre cele mai adânci două buncăre.La câteva minute după distrugerea complexului lui Khamenei, explozii au avut loc la Ministerul Informațiilor, Ministerul Apărării, Organizația pentru Energie Atomică din Iran și în cartierul în care se află Mahmoud Ahmadinejad, fostul președinte radical al Iranului.

La mai puțin de două ore după ce primele explozii au zguduit Teheranul, Iranul a lansat un val de atacuri cu rachete și drone în represalii împotriva Israelului, Bahrainului, Dubaiului , Abu Dhabi, Kuweitului, Iordaniei, Arabiei Saudite și Irakului . La câteva minute după distrugerea complexului lui Khamenei, explozii au erupt la Ministerul Informațiilor, Ministerul Apărării, Organizația pentru Energie Atomică din Iran și în cartierul în care se află Mahmoud Ahmadinejad, fostul președinte radical al Iranului.

