Belgia interceptă un petrolier din „flota fantomă” rusă la Marea Nordului

O navă din aşa-numita „flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, au anunţat duminică autorităţile de la Bruxelles, potrivit AFP.

Vicepremierul belgian Maxime Prévot a precizat pe platforma X că nava a fost interceptată la Marea Nordului şi va fi adusă în port pentru confiscare.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a adăugat că petrolierul este escortat către Zeebruges, unde măsurile legale vor fi aplicate.

Autorităţile belgiene nu au oferit detalii suplimentare despre echipaj sau natura încărcăturii, dar interceptarea face parte dintr-o serie de acţiuni internaţionale împotriva „flotei fantomă” ruse, suspectată de transporturi ilegale şi operaţiuni în circumstanţe controversate.