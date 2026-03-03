Video Incendiu la ambasada americană de la Riad, după un atac cu drone. Trump amenință că SUA vor răspunde „în curând”

Un incendiu „limitat” a izbucnit în cursul luni nopţii de luni spre marţi la ambasada americană la Riad în urma unui atac cu două drone, a anunţat Ministerul Apărării din Arabia Saudită. Ulterior, Donald Trump a avertizat că SUA vor răspunde „în curând” la acest atac.

„Ambasada americană la Riad a fost atacată de două drone, provocând un incendiu limitat şi pagube materiale minore clădirii”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului, citat de Agerpres.

O sursă apropiată armatei saudite a declarat pentru AFP, sub protecţia anonimatului pentru a putea discuta despre această problemă sensibilă, că apărarea aeriană saudită a interceptat patru drone care vizau cartierul diplomatic din Riad.

Ambasada le-a cerut cetăţenilor americani din Riad, Jeddah şi Dhahran să rămână la adăpost acasă şi „să evite ambasada până la noi ordine din cauza unui atac asupra localului”.

Răspunsul Statelor Unite

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat canalului News Nation, că Statele Unite vor răspunde „în curând” la atacul asupra ambasadei lor la Riad.

Întrebat despre răspunsul la acest atac, preşedintele american a declarat: „Veţi afla în curând”, scrie Agerpres.

De la începutul operaţiunii militare comune americano-israeliene împotriva Iranului sâmbătă, au fost deja interceptate rachete iraniene care vizau aeroportul internaţional din Riad şi baza aeriană Prince Sultan, care găzduieşte militari americani.