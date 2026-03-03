search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
Ceață densă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. Vizibilitate sub 100 de metri în zece județe

Circulația rutieră se desfășoară marți dimineața în condiții dificile, din cauza ceții dense care reduce semnificativ vizibilitatea pe mai multe artere importante din ţară. Potrivit Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul INFOTRAFIC, fenomenul afectează atât autostrăzi intens circulate, cât şi drumuri naţionale din zece judeţe.

Ceață densă FOTO: MAI/FB
Ceață densă FOTO: MAI/FB

Pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa şi A4 Ovidiu – Agigea, vizibilitatea scade pe alocuri sub 100 de metri. Carosabilul este parţial umed, însă valorile de trafic sunt reduse, nefiind raportate evenimente rutiere grave.

În schimb, pe autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Ploieşti – Adjud nu sunt semnalate probleme de vizibilitate. Şi aici partea carosabilă este preponderent umedă, însă fără precipitații şi fără restricții de trafic.

Ceața afectează şi mai multe drumuri din județele Botoșani, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Teleorman şi Tulcea. În aceste zone, vizibilitatea scade sub 200 de metri şi, izolat, chiar sub 50 de metri. În funcţie de condiţiile locale, există risc de formare a poleiului.

Probleme sunt semnalate şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 200 şi 230, pe tronsonul cuprins între Călimăneşti (judeţul Vâlcea) şi Şelimbăr, la limita cu judeţul Sibiu, unde s-a format polei. Echipele de intervenţie acţionează cu material antiderapant pentru prevenirea accidentelor.

În prezent, nu sunt drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza condiţiilor meteorologice sau a unor evenimente rutiere.

Poliţiştii recomandă şoferilor să reducă viteza, să mărească distanţa de siguranţă faţă de vehiculul din faţă, să folosească luminile de ceaţă şi să evite manevrele riscante în condiţii de vizibilitate scăzută.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
