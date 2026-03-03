search
Explozie urmată de incendiu devastator în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană și câinele acesteia au murit sub dărâmături

0
0
Publicat:

O explozie puternică, urmată de un incendiu violent, a avut loc în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 03:30, la o locuință situată în Sectorul 6 al Capitalei. Deflagrația a fost atât de puternică încât tavanul și pereții casei s-au prăbușit, iar flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Mașină de pompieri FOTO: ISU
Mașină de pompieri FOTO: ISU

În momentul producerii exploziei în locuința de pe strada Pietrele Doamnei se afla o persoană. Echipele de căutare-salvare au intervenit contracronometru pentru a verifica dacă există victime surprinse sub dărâmături, a anunțat ISU București - Ilfov.

Din nefericire, salvatorii au extras de sub ruine trupul unei persoane decedate, precum și câinele acesteia. Impactul exploziei a fost devastator, iar șansele de supraviețuire au fost minime, având în vedere amploarea distrugerilor.

Pentru gestionarea situației de urgență, autoritățile au mobilizat un dispozitiv impresionant de intervenție. La fața locului au fost trimise progresiv opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori și cinci ambulanțe SMURD.

Zona a fost asigurată pentru a permite efectuarea cercetărilor.

Cauza exactă a exploziei urmează să fie stabilită în urma unei anchete. 

