Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a lăsat în urmă o moștenire profund controversată după asasinarea sa, la 28 februarie. Aflat la conducerea țării din 1989, după moartea mentorului său, Ruhollah Khomeini, Khamenei a fost cel mai longeviv lider din Orientul Mijlociu.

Cei peste 36 de ani în fruntea Republicii Islamice au fost marcați de represiuni interne, restricții severe asupra drepturilor femeilor și minorităților, precum și de sprijinul acordat unor grupări armate din regiune, inclusiv Hamas și Hezbollah.

Însă, potrivit unei investigații publicate în 2013 de Reuters, una dintre cele mai puțin vizibile, dar semnificative surse ale puterii sale a fost un vast imperiu economic estimat la aproximativ 95 de miliarde de dolari.

Setad – organizația din umbră

Activele ar fi fost administrate prin intermediul unei entități cunoscute sub numele de Setad (denumirea completă în persană: „Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam” – Cartierul General pentru Executarea Ordinului Imamului). Organizația a fost creată de Khomeini cu puțin timp înainte de moartea sa și avea inițial rolul de a gestiona proprietăți abandonate după Revoluția Islamică din 1979.

Potrivit Reuters, Setad a acumulat un vast portofoliu imobiliar prin revendicarea în instanțe a mii de proprietăți, susținând – uneori în mod contestat – că acestea ar fi fost abandonate. Ulterior, bunurile ar fi fost vândute la licitație sau proprietarii inițiali ar fi fost obligați să plătească pentru a le recupera, scrie Daily Mail.

Organizația ar fi avut un monopol judiciar asupra confiscării proprietăților în numele liderului suprem. În timp, și-a extins activitatea, achiziționând participații în zeci de companii iraniene, publice și private, din domenii precum finanțe, petrol, telecomunicații, industria farmaceutică și agricultură.

Valoarea exactă a activelor este dificil de verificat, dat fiind caracterul opac al structurii financiare. Estimarea Reuters indica aproximativ 52 de miliarde de dolari în active imobiliare și 43 de miliarde în participații corporative.

Nu există dovezi publice că Ali Khamenei ar fi utilizat personal aceste fonduri pentru îmbogățire directă, însă controlul asupra unei astfel de structuri i-ar fi consolidat considerabil influența politică și economică – la un nivel comparabil, potrivit analiștilor, cu averea șahului înlăturat în 1979.

Influența politică și programul nuclear

În calitate de lider suprem, Khamenei avea ultimul cuvânt în toate deciziile majore ale statului, inclusiv în privința programului nuclear iranian – un dosar care a stat la baza tensiunilor cu Statele Unite și Israel.

Pe scena regională, Iranul a investit semnificativ în așa-numita „Axă a Rezistenței”, care include Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban, mișcarea Houthi din Yemen și alte miliții aliate din Siria și Irak.

Averea fiului său, Mojtaba Khamenei

Atenția investigațiilor internaționale s-a îndreptat și asupra fiului liderului suprem, Mojtaba Khamenei, considerat de unii susținători drept posibil succesor.

Potrivit unor relatări publicate de Bloomberg, Mojtaba ar fi construit în ultimii ani un portofoliu extins de investiții externe, incluzând proprietăți de lux în Regatul Unit, vile în Dubai și hoteluri în Europa. Numele său nu apare direct în documentele de proprietate, activele fiind deținute printr-o rețea de companii-paravan și intermediari în jurisdicții precum Regatul Unit, Elveția, Liechtenstein sau Emiratele Arabe Unite.

În 2019, Trezoreria SUA a impus sancțiuni împotriva sa, afirmând că l-a reprezentat pe liderul suprem „într-o capacitate oficială”, fără a ocupa o funcție publică aleasă. Ulterior, și Regatul Unit a anunțat sancțiuni pentru activități considerate ostile.

Conform investigațiilor, Mojtaba ar fi avut legături strânse cu Garda Revoluționară Islamică și cu forța sa de elită, Quds, precum și cu miliția Basij. Presa internațională a informat luni că Mojtaba ar fi fost ucis în atacurile israeliano-americane.

Contrastul cu economia iraniană

Averea asociată numelui Khamenei contrastează puternic cu dificultățile economice din Iran, unde inflația ridicată, sancțiunile internaționale și șomajul au afectat populația de aproximativ 93 de milioane de locuitori.

În plan intern, mandatul lui Khamenei a fost marcat de măsuri dure împotriva disidenței, de restricții asupra drepturilor femeilor și minorităților religioase și sexuale.

În plan extern, Iranul și-a consolidat alianțele regionale prin sprijin financiar și militar acordat grupărilor aliate, ceea ce a alimentat tensiunile cu Occidentul și statele din regiune.