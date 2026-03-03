Una dintre ultimele fotografii cu Johan Cruyff în viață. Se împlinesc 10 ani de la moartea genialului olandez

Una dintre ultimele dorințe ale lui Johan Cruyff, fost star la Ajax Amsterdam și la Barcelona, a fost să se întâlnească cu conaționalul Max Verstappen, pilot de Formula 1.

Cei doi olandezi au petrecut timp împreună pe 2 martie 2016, cu câteva săptămâni înainte de moartea lui Johan. Max se afla la Barcelona pentru teste. Două luni mai târziu, viitorul campion al F1 avea să câștige primul său Mare Premiu. Pe 24 martie, marele Cruyff a murit de cancer pulmonar, la 68 de ani, după ce a fumat o viață întreagă.

Era 2 martie 2016. Johann Cruyff afirma că are „2-0 într-un meci dificil”. Cel mai dificil meci din viața sa. Spunea că este optimist. Și a cerut o întâlnire, organizată de jurnalistul Jaap de Groot. Voia să-l vadă pe Max Verstappen.

Întâlnirea trebuia să dureze o jumătate de oră și a durat toată după-amiaza, la Barcelona, ​​pe circuit, unde Max testa cu Toro Rosso. În retrospectivă, au scris ziarele olandeze, o întâlnire între cei mai buni sportivi ai țării din secolul XX și al XXI-lea.

Cruyff nu a fost niciodată prea interesat de F1. Cu toate acestea, a fost intrigat de personajul Max, avea o slăbiciune pentru el. Se îndrăgostise de el cu un an înainte, când, la Singapore, Max a refuzat să respecte ordinele echipei, refuzând să-l lase să treacă pe Carlos Sainz. „Ai avut dreptate. Erai mai rapid”, i-ar fi spus Cruyff lui Verstappen.

Îi plăcuse spiritul său rebel. „Eram la fel de recalcitrant la vârsta lui”, ar fi spus Johan. Expertul în Formula 1 Koen Vergeer a scris că există paralele între ei, deoarece amândoi au adus Olanda în sportul mondial și au făcut-o într-un mod complet neconvențional.

Fotografia pe care Max a făcut-o alături de marele Johan este una dintre ultimele cu acesta în viață. Cruyff a fost cel care a insistat să-l aducă pe Hagi la Barcelona.