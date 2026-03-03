Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fugit în Arizona. Vedetele au fost „interceptate” de paparazzi

Povestea de dragoste dintre pilotul Lewis Hamilton și vedeta americană Kim Kardashian continue să înflorească. După un weekend lung și luxos în Cotswolds, Londra și Paris, urmat de apariția lor la Super Bowl ca și cuplu, pilotul de la Ferrari și femeia de afaceri au decis să se răsfețe cu un final de săptămână relaxant în Arizona, în care nu au reușit să scape de paparazzi.

TMZ a dezvăluit locația unde Lewis și Kim au ales să petreacă câteva zile, publicând fotografii cu perechea bucurându-se de o plimbare lângă Lacul Powell, înainte de a se îmbarca într-un SUV negru și a se îndrepta spre stațiunea de cinci stele pe care o aleseseră pentru weekend. Au făcut câteva selfie-uri la apus, care, până în prezent, nu au fost postate pe rețelele de socializare.

Hamilton și Kardashian au mers într-o stațiune de lux amplasată în deșertul Platoului Colorado. O cameră pentru o noapte poate fi rezervată pentru suma de 5.000 de euro pe noapte.

Weekendul trecut a fost prima apariție a lui Lewis și Kim împreună de pe 9 februarie, când au urmărit împreună Super Bowl-ul din tribunele stadionului „Levi's” din Santa Clara.