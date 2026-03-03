Video „Războaiele pot fi purtate la nesfârșit”. Mesajul dur al lui Trump care zguduie Orientul Mijlociu: „Avem o rezervă nelimitată de arme”

Președintele american Donald Trump a declarat marți dimineață că Statele Unite, dispun de o „rezervă nelimitată” de arme și că stocurile de muniție nu au fost niciodată mai consistente.

Într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, liderul de la Casa Albă a susținut că arsenalul american de muniții cu rază medie și lungă este la un nivel record.

„Stocurile de muniții de rază medie şi superioară ale Statelor Unite nu au fost niciodată mai mari sau mai bune. Am fost informat că avem practic o rezervă nelimitată de aceste arme. Războaiele pot fi purtate la nesfârșit şi cu succes folosind doar aceste provizii (care sunt mai bune decât cele mai bune arme ale altor țări!)”, a scris Donald Trump.

Președintele l-a atacat din nou pe fostul lider democrat Joe Biden, pe care l-a acuzat că a slăbit capacitatea militară a SUA prin sprijinul acordat Ucrainei.

„Somnorosul Joe Biden şi-a petrecut tot timpul şi banii țării noastre oferind totul lui P.T. Barnum (Zelenski!) din Ucraina. Și, deși i-a dat o mare parte din armele avansate, gratuit, nu s-a obosit să le înlocuiască”, a afirmat Trump.

Președintele Trump a adăugat că, în timpul primului său mandat, a „reconstruit” armata americană și a promis că va continua consolidarea capacităților militare.

„Statele Unite sunt bine aprovizionate şi pregătite să CÂŞTIGE, MAJOR”, a conchis liderul american.

Declarațiile vin pe fondul escaladării rapide a conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite și Israelul au bombardat, sâmbătă, mai multe obiective din Iran.

Potrivit informațiilor apărute până în prezent, atacurile au provocat sute de victime, inclusiv moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Teheranul a răspuns printr-o serie de atacuri asupra Israelului și a bazelor militare americane din regiune, inclusiv din Kuweit, Bahrain, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Cel puțin șase militari americani și-au pierdut viața de la lansarea operațiunii împotriva Iranului.

Marți dimineață, ambasada SUA de la Riad, în Arabia Saudită, a fost vizată de un atac cu drone. Potrivit primelor informații, nu au fost raportate victime.